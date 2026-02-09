竹科主管死亡車禍 陳見賢、杜文中將助家屬討公道
竹科主管2/4在竹北市勝利7街與莊敬3路路口發生死亡車禍案件，引發各界關注，死者家屬傷痛向前新竹縣議員杜文中陳情，盼能改善道路交通號誌設施，避免下一次不幸事件再發生。杜文中將陳情案件發函給新竹縣政府，並立即連繫副縣長陳見賢前往靈堂致意。
不幸的車禍意外，奪走了親人，家屬傷痛之餘，向前新竹縣議員杜文中陳情，提出多項建議：希望能恢復事故地點之「行人先行5秒」交通號誌設置，回到改成單行道之前。其次，盼能在莊敬3路中央設置防撞桿。
家屬認為，勝利7街、勝利8街有多處橫向橋梁，應該通盤檢討各交叉路口的號誌、設施；再者，勝利7街與莊敬3路路口完全沒有監視器，相對於勝利6街與莊敬7路口設置8支監視器鏡頭，顯有失衡。並建議 莊敬3路路口的斑馬線應合理退縮，保護行人。此外事故地點信號控制箱疑似妨礙駕駛視線，請研議改善；也期盼相關單位能通盤檢討交通號誌儀控，合理考量行人步行通過時間，友善行人。
新竹縣副縣長陳見賢到場傾聽家屬心聲與意見，當場指示列為專案通盤檢討，請新竹縣警察局交通隊邀集各相關單位，10上午安排現場會勘，研議各項改善作為，趕在死者12日告別式之前，還給死者以及家屬一個公道。
