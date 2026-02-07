竹科主管走斑馬線遭撞身亡！親友重回「行人地獄」留言獻花致哀

程先生妻女發起用鮮花、留言板祭奠「行人地獄」的交通安全反思活動，獲得許多親友、周邊社區、甚至學校的響應，陸續有人到場表達悼念和反思。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕竹北街頭真的出現行人地獄！任職竹科某高科技公司主管的程姓男子，週三(4日)清晨外出晨運，卻不幸被左轉車撞擊導致殞命在斑馬線上，警方依過失致死罪嫌偵辦全案且釐清肇因中。程男妻女難以接受理應保護行人的斑馬線卻成摯愛魂斷所在。今天一早在事發路口放置留言板和花束祭奠這個「行人地獄」，號召大家一起來悼念也反省，希望喚起各界對交通安全的重視，各方民眾獲悉紛紛響應，大家到場只想傳達對生活環境通行安全的渴盼。

一名手持鮮花而來的程先生故友，神情肅穆不發一語簡單寫下一句悼念，卻是滿滿的不捨與哀思。另名程先生同事說，人的生命真的很脆弱，前幾天才在公司看到他，沒想到已經逝去。一名住在附近的媽媽趁著帶孩子看診，無畏冷風，緊緊牽著幼子小心穿越馬路後來到現場，跟孩子述說這個悲傷的生命故事，提醒孩子走路要當心來車。

這起不幸事故發生在週三清晨5點多，程太太說，其先生10年來一直都有在清晨5點多，帶著家中小狗在竹北市勝利7街、勝利8街人行道散步運動後才上班的習慣。

事發當下，從警方的初步調查，只知道他牽著狗狗，沿著勝利7街1段向東，在綠燈時走在斑馬線上正要穿過莊敬3路，沒想到卻被附近社區、開車在同一路口要左轉彎的王姓婦人給撞上，先生當場倒地重創身亡，狗狗也受了重傷，迄今仍需要固定回診。

程太太說，他們夫妻一向教導2個女兒過馬路要走斑馬線，因為在他們的認知裡，斑馬線是保護行人的，卻萬沒料到斑馬線竟是奪走她們母女最愛的一家之主的地方，這完全顛覆了她們原來對斑馬線的信任。

程家姊妹說，她們在竹北生長，小時候看過事發路段發生過車禍，但從沒想過會真的有人被奪走性命，而且還是在斑馬線上被車輛撞倒。爸爸不幸走了的這件事，勾起她們以前每次從國外返台，看到路上「有車族」橫衝直撞對「步行族」安全漠視，走路上街猶如是種自殺行徑的可怕感受。所以她們姊妹決定發起悼念和反思活動，希望悲劇能夠不要再重演，讓爸爸的無辜犧牲能有價值。

竹北警方初步調查發現，事發時，程先生正沿著勝利7街1段的豆子埔溪畔散步運動，綠燈亮起後，他走行人穿越道要通過跟莊敬3路的交叉口，結果被開著車要載孩子去上游泳課的王婦人左轉碰撞到，程男當場受到重創、仰躺在地，警、消獲報到場時已明顯失去生命徵象，王婦的酒測值是0，確實事發原因還在調查。

一名程先生故舊手捧鮮花到場悼念。(記者黃美珠攝)

到場致意的民眾，有人主動獻花，有人在留言板上寫下自己的感受，響應大家一起來關心交通安全問題。(記者黃美珠攝)

到場致意的民眾，有人主動獻花，有人在留言板上寫下自己的感受，響應大家一起來關心交通安全問題。(記者黃美珠攝)

