竹科交通利多 關新路延伸由竹縣接手

新竹市東區關新路延伸銜接新竹縣公道路工程，僅施作到縣市交界「柯子湖溪左岸」，多年來形成斷點，經園縣市高峰會取得突破，新竹縣市、科管局三方獲共識，後續將由縣府接續辦理規畫設計與施工，完工後盼紓解關埔地區及竹科周邊塞車問題。

新竹市長高虹安指出，民國112年3月視察關新路延伸段工程時，發現道路僅施作到柯子湖溪左岸，市府隨即啟動跨縣市協作機制，主動與竹縣府及竹科管理局協調，歷經近3年持續溝通與整合，終於在園縣市高峰會獲共識，由竹縣接續辦理規畫設計與工程施作。

廣告 廣告

地政處長何憲棋指出，市府於112年6月即提案至「縣市溝通整合平台」，請竹縣府接續開闢，並於同年7月向內政部國土管理署提出書面建議，協助推動柯子湖溪以東、新竹縣轄區內部分農業區透過都市計畫變更為道路用地，補齊關新路銜接公道路的關鍵缺口。

113年3月市府再提案至園縣市高峰會，與竹縣府及科學園區管理局共同研商開闢事宜，並於同年4月持續討論路型設計及經費補助方向。

何憲棋說明，在土地變更使用部分，竹縣府已於113年11月正式向內政部提送都市計畫變更案，並於114年6月獲都市計畫委員會專案小組原則同意。經費部分，市府已於114年11月邀集竹縣府及竹科管理局研商用地取得及工程經費分擔方式，並在此次園縣市高峰會獲三方共識。

目前銜接工程已由竹縣府辦理規畫設計，預計今年完成都市計畫變更程序，並於116年辦理用地取得及工程發包，全線完成後將有效串聯竹北、竹東往返關埔地區及竹科交通動線，強化大新竹生活圈整體交通機能。