竹科人回家好難！新竹介壽路禁行機車惹怨 市府研議解套

民進黨新竹市議員劉彥伶指出，介壽路紅路燈不開又不給迴轉，附近社區居民回家困難，盼取消機車禁行內側車道規定。（截自新竹市議會直播）

新竹市東區介壽一路大型社區陸續落成，民進黨新竹市議員劉彥伶指出，周邊進出竹科的要道介壽路部分路段號誌未啟用、機車迴轉恐違規，居民多次反應「回家好難」，盼取消機車禁行內側車道規定；對此，市府交通處表示，科管局初步回應會取消，也將共同研議當地社區返家路線。

介壽一路開通與社區落成後，衍生不少交通問題，市議員劉彥伶指出，居民都說回家的路好困難，若騎機車要從園區回介壽一路，因待轉區號誌未啟用時，很難兩段式左轉到世界高中，居民還是得要騎到介壽路、光復路口迴轉，但因內側禁行機車，又有違規觸法問題。

劉彥伶說，此問題困擾居民已久，她先前提案請市府研議卻無下文，持續甩鍋科管局，她認為，因應該路段特殊性，應取消內側車道禁行機車並搭配號誌，開放介壽路機車左轉，避免與直行車衝突，也要求市府說明權責區分及時程。

市府交通處長倪茂榮表示，自議員提案後，期間交通處也持續和科管局研討，因這涉及法規運作，強調「沒有甩鍋」，雙方都有定期會議，而且合作無間 ，目前科管局有初步回應，會取消內側車道禁行，相關配套措施也會在正式回文後來處理。

倪茂榮也說，市府跟科管局隨時有熱線可溝通，遇到比較困難的法規問題，雙方都必須要坐下來慢慢思考，讓運作合情、合理、合法，介壽路屬科管局管轄，屆時施工的執行是由科管局執行，後續在光復路的配套則是由市府來做，會協同處理，也承諾定期會後就會馬上處理。

交通處也說明，介壽路為單向三車道之道路，故內側車道禁行機車，而介壽路為新竹科學園區管理局管轄範圍，市府已發函請該局研議取消「禁行機車」可能性，在行車安全前提下，市府也會積極與科管局共同研商介壽一路大型社區返家路線。

