竹科人太猛！新竹SOGO首日業績成長5%
[NOWnews今日新聞] 竹科人太猛了，今年各家百貨週年慶慘淡，竹科新貴卻逆風延續火熱買氣，新竹SOGO週年慶首日尚未營業，門口就湧現排隊人潮，首日業績達6.3億元、年增5%，前四日累積人次就破47萬。SOGO預估，新竹週慶今年全年業績上看180億（含巨城購物中心），有望一舉躋身全台百貨前五名。
新竹SOGO周年慶開打，高端消費族群首四日鎖定家庭電器、黃金珠寶高單價商品，高門檻滿額優惠兌換踴躍，破千萬業績的品牌超過15家，LG、三星家電單櫃業績高達三千萬、黃金珠寶點睛品、鎮金店、周大福亦迎來新一波淘金潮，業績較去年翻倍成長，金磚、金飾、金元寶狂賣，新竹SOGO表示，對2025週年慶整體業績充滿信心，期望再創歷史高峰。
據了解，首日買氣火力全開。新竹結婚率高，許多準新人購入婚戒，1克拉鑽戒首日共賣出三顆、單筆動輒破百萬。
許多家庭也趁週年慶高回饋好時機，入手大家電並搭配節能補助，再加上政府普發萬元現金更優惠，HITACHI、LG、SONY等深受喜愛，洗衣機、烘衣機、電視大型家電首日銷售達百台。尤其成家所需的智能大小型家電如電視、冰箱、洗脫烘機，集雅社開店不到一小時已突破千萬業績。
接近尾牙節慶也出現百萬刷手購入iPhone 17，同樣賣破千萬，家電3C整體業績較去年同期強勢成長近3%。天氣漸冷加上旅遊熱潮持續，戶外機能配件及時尚潮流服飾熱賣，整體服飾旗艦業績較去年同期雙位數成長。
新竹SOGO百貨週年慶人潮盛況，尤其巨城最受新竹人喜愛，不禁讓民眾感嘆表示，「巨城超恐怖的，下雨天人也超多」、「早上巨城，晚上好市多，美好的一天錢就不見了」、「下班路上的中央路，不是要去逛巨城，只是要回家，但感覺回家的路很漫長」、「新竹人都在巨城吧」，可見其驚人威力。
今年整體消費市場具挑戰性，百貨零售幾乎都在逆風前行，新竹SOGO客層以科技新貴為主力，由於今年竹科在產業榮景下分紅獎金盆滿缽滿，使得買氣依然穩健推進，SOGO預期全年業績上看180億。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
SOGO大巨蛋餐廳營收穩定 2027年全區上看百億
最低390元！乾杯搶攻牛舌商機 「牛舌佑介」進駐百貨一級戰區
天母人超狂！SOGO「2大店王」年營收破3億 週年慶預購湧百萬訂單
其他人也在看
威力彩頭獎保證2億！3生肖獲財神眷顧 意外之財不斷
威力彩今（1）日晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖鼠、虎、龍的人12月初會獲得財神眷顧，意外之財不斷，財富迅速累積。中天新聞網 ・ 18 小時前
黑五/雙12優惠2025全攻略：Longchamp人氣美包5折起、Olive Young全年最狂-77%、人氣行李箱20+30吋三千初限搶、訂房下殺6折up【Yahoo Chill Buy年末購物趴】
黑色星期五、雙12購物節接力報到，2025年末購物戰即將進入最終回。Longchamp話題度超高的美包下殺5折起、Olive Young全年最殺23折up、UNIQLO感謝祭66折起...「揪愛Mei」整理了27家好康優惠，直接送上商場連結，讓你一秒進入血拚戰場開逛！此外還將不斷更新各品牌資訊，一篇掌握12月所有優惠，輕鬆搶便宜、手刀賺好康。Yahoo夯好物 ・ 19 小時前
12月生日優惠50家餐廳總整理！台中、台北、高雄燒肉火鍋吃到飽當月壽星優惠一次看！
祝福12月壽星們生日快樂！2025年12月壽星專屬生日禮來了，慶生想要找餐廳預定，無論是火鍋、燒烤或吃到飽餐廳，壽星優惠通通有，小編整理了各個餐廳的美食優惠資訊，包括台中、台北、高雄、台南各地區的壽星們都能使用生日優惠慶祝生日，各家的壽星優惠活動搶先看！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前
2025聖誕、跨年嗨玩全台樂園｜優惠不斷更新｜六福村主打黑色耶誕、跨年限定早鳥票399元、劍湖山雙人票激殺46折
週末假日想要一站玩到底，不妨可以直接到遊樂園，一次滿足大小朋友的玩心，現在正值雙12折扣優惠開跑，各平台推促銷搶人氣！這篇整理全台遊樂園最划算優惠清單，只要上網click，票價比現場買還便宜，到了現場還不用排隊、一刷就進場喔！Yahoo夯好物 ・ 11 個月前
2025黑五必買包款Top 7！小CK、MK到JW Pei都上榜，Longchamp換季折扣7折超划算|揪愛Mei推好物
秋冬到衣櫃換季，別忘了”配件”也要升級！身為購物界的時尚高手、「揪愛Mei」最愛把包包當成整體造型的亮點，可以瞬間讓造型加分、氣場升級。這次趁著Yahoo年末購物趴，不只折扣甜，還能一次補齊顏色與包型的秋冬趨勢，又不失經典百搭的特性，幫妳買對買划算、一路時髦到春天～Yahoo夯好物 ・ 3 週前
雙12 2025前哨戰開打！韓國最強美妝保養OLIVE YOUNG限時下殺23折起！熱銷排行榜必買：GD聯名彩妝剩這款、韓妞清透「果汁妝」、「水光肌玻璃妝」
小編上個月到韓國首爾旅遊，當然要光顧一下現在最夯的OLIVE YOUNG，真的不誇張，就像台灣的便利商店密集度那麼高，而且每間都是滿滿的人！琳瑯滿目的美妝品不知道怎麼選？這篇小編化身為時尚小編，分享及示範韓妞最夯美妝趨勢，以及最新的Olive Young必買美妝品，只要手指一點OLIVE YOUNG官網，不用飛到韓國也能買！快趁全年最強檔折扣祭下手，最低用23折甜甜價就能買到時下最夯的彩妝品，follow韓星、韓妞的時尚腳步！Yahoo夯好物 ・ 17 小時前
Logitech G合作WeMo推出「電競騎士任務」，活動送李珠珢與冼迪琦周邊
全球電競周邊領導品牌 Logitech G 首次攜手共享移動領導品牌 WeMo 推出期間限定「電競騎士任務」，即日起至 12/31 期間邀請民眾擔任城市玩家展開街頭城市尋「禮」，完成即有機會獲得 Logitech 雙品牌代言人李珠珢與 LOGI PLAY 形象大使冼迪琦（小迪）限量開廂禮、珠珠大鼠墊和小迪簽名寫真。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 17 小時前
濱崎步演唱會取消無觀眾照唱 陸媒駁「假的」：彩排過程
日本天后濱崎步原訂11月29日在上海開唱，卻在前一天遭主辦單位無預警取消，不過她仍堅持在1.4萬個空席前演出，沒想到陸媒《澎湃新聞》卻發文稱「濱崎步一個人演唱會訊息不實」，強調照片是工作人員外洩彩排過程，PO文曝光後，引發網友議論。中時新聞網 ・ 2 小時前
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 6 分鐘前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 1 天前
鮮肉新歡1／祈錦鈅離婚後緊牽神秘男子 護花使者身分曝光是《原子》男星
當時本刊拍到祈錦鈅現身台北市大安區某餐酒館演出，戴著棒球帽跟墨鏡的陳任佑全程愛相隨陪伴在側，演出結束後兩人並未急著離開，與友人繼續小酌聊天，直到隔日凌晨2點半才準備離開。一路上祈錦鈅與陳任佑緊牽著彼此的雙手、親暱依偎，陳任佑非常貼心地幫祈錦鈅一路提包包，走...CTWANT ・ 4 小時前
中客亂象惹怒日韓！中國人護照外層「套台灣護照套偽裝」網搖頭：辱華
生活中心／綜合報導南韓近來反中情緒持續升高，日本媒體也觀察，為避免被誤認成中國旅客，在首爾、釜山等鬧區佩戴「我是台灣人」徽章的台灣遊客明顯增多。此外，日本首相高市早苗日前提到台海若爆發衝突恐構成日本「存亡危機事態」，引發北京強烈反彈並祭出旅遊與進口限制，使中日關係迅速降溫。近期就有中國網友分享，將中國護照套上「台灣護照套」為避免遭到排擠，相關畫面在網路上掀起熱烈議論。民視 ・ 2 小時前
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 16 小時前
于朦朧第二？靈媒爆陳都靈12/5將被獻祭 日期藏「恐怖巧合」網全炸鍋
中國男星于朦朧9月清晨墜樓身亡震驚娛樂圈，案件疑點重重。先前網路瘋傳英國靈媒直播爆出郭俊辰已遭滅口。近日美國靈媒Kandis Starr更透露，陳都靈現在很危險，指稱她在啟皓藝術館被強行灌藥，且將會在12月5日被獻祭引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
晚清第一名妓有多漂亮？她曾以一己之力阻止屠城，救下北京百姓
在清末混亂年代，「晚清第一名妓有多漂亮、如何救下北京城」的傳聞，至今仍讓人議論不休。比起深居權力核心、常被罵禍國殃民的慈禧，另一位同時期女性：賽金花，更像是命運捉弄下的民間傳奇：她出身風塵，卻在八國聯軍攻進北京的最黑暗時刻，以語言與勇氣擋下屠殺，成了意料之外的救國英雄。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
認同陳水扁「2026恐藍綠翻轉」！蔡正元轟國民黨破口在「她」：沒人這麼傻
前總統陳水扁日前分析，總統賴清德有望在2026地方大選翻轉藍綠版圖，原因在於國民黨主席鄭麗文頻頻被質疑的紅統立場，可能會拖累明年選情。對此，前立委蔡正元在節目《蔡正元講座》直言，台灣要「和平統一」就需要「親中」的基礎，但單純親中在台灣是活不下去的，無法上台執政，台灣沒有政黨可以抵抗美國的壓力，因此一定要「親中又親美」。蔡正元認為，民進黨現已確定是反中且親美的......風傳媒 ・ 9 小時前
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
父96歲善終！名醫揭「長壽唯一秘訣」：不用進健身房
現代人努力養生，許多人接受重訓，未接受重訓的人不免擔心運動量不足。對此，醫師劉博仁表示，以其高齡96歲去世的父親為例，他未做重訓，運動的項目就只「走路」一項，而走路能協調神經系統、讓血管有彈性、刺激大腦的海馬迴、安定情緒等，這些機轉就足以讓人長壽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
郭正亮盤點2026大選 曝3縣市藍白合也未必贏
2026年九合一選舉即將登場，民進黨初選提名作業早已展開並陸續敲定縣市長人選。在野陣營方面，藍白合相關議題受高度關注。對此，前立委郭正亮點名國民黨在彰化、嘉義市與宜蘭充滿危機，因為3地的綠營候選人實力都很強，藍白要合有相當難度，且就算真的合作也不一定會贏。中天新聞網 ・ 2 小時前
李靚蕾出席邱澤許瑋甯婚宴！揭夫妻倆私下相處 感嘆：讓人不得不相信愛情呀
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導李靚蕾2023年與王力宏正式離婚。上月28日她穿著一襲粉色長禮服出席邱澤與許瑋甯的婚宴，昨（1）日她也在社群分享小倆口的甜...FTNN新聞網 ・ 1 小時前