竹科人太猛！新竹SOGO首日業績成長5%

▲竹科人太猛了，竹科新貴延續火熱買氣，新竹SOGO週年慶首日尚未營業，門口就湧現排隊人潮。（圖╱遠東SOGO提供）

[NOWnews今日新聞] 竹科人太猛了，今年各家百貨週年慶慘淡，竹科新貴卻逆風延續火熱買氣，新竹SOGO週年慶首日尚未營業，門口就湧現排隊人潮，首日業績達6.3億元、年增5%，前四日累積人次就破47萬。SOGO預估，新竹週慶今年全年業績上看180億（含巨城購物中心），有望一舉躋身全台百貨前五名。

新竹SOGO周年慶開打，高端消費族群首四日鎖定家庭電器、黃金珠寶高單價商品，高門檻滿額優惠兌換踴躍，破千萬業績的品牌超過15家，LG、三星家電單櫃業績高達三千萬、黃金珠寶點睛品、鎮金店、周大福亦迎來新一波淘金潮，業績較去年翻倍成長，金磚、金飾、金元寶狂賣，新竹SOGO表示，對2025週年慶整體業績充滿信心，期望再創歷史高峰。

據了解，首日買氣火力全開。新竹結婚率高，許多準新人購入婚戒，1克拉鑽戒首日共賣出三顆、單筆動輒破百萬。

許多家庭也趁週年慶高回饋好時機，入手大家電並搭配節能補助，再加上政府普發萬元現金更優惠，HITACHI、LG、SONY等深受喜愛，洗衣機、烘衣機、電視大型家電首日銷售達百台。尤其成家所需的智能大小型家電如電視、冰箱、洗脫烘機，集雅社開店不到一小時已突破千萬業績。

接近尾牙節慶也出現百萬刷手購入iPhone 17，同樣賣破千萬，家電3C整體業績較去年同期強勢成長近3%。天氣漸冷加上旅遊熱潮持續，戶外機能配件及時尚潮流服飾熱賣，整體服飾旗艦業績較去年同期雙位數成長。

新竹SOGO百貨週年慶人潮盛況，尤其巨城最受新竹人喜愛，不禁讓民眾感嘆表示，「巨城超恐怖的，下雨天人也超多」、「早上巨城，晚上好市多，美好的一天錢就不見了」、「下班路上的中央路，不是要去逛巨城，只是要回家，但感覺回家的路很漫長」、「新竹人都在巨城吧」，可見其驚人威力。

今年整體消費市場具挑戰性，百貨零售幾乎都在逆風前行，新竹SOGO客層以科技新貴為主力，由於今年竹科在產業榮景下分紅獎金盆滿缽滿，使得買氣依然穩健推進，SOGO預期全年業績上看180億。

