竹科人精神糧食曝！1手搖飲店7點半就開門 網讚活該賺爛

台灣手搖飲料店開遍大街小巷，不少上班族人手一杯，但一般飲料店通常10點後才開門。然而近日有竹科網友透露，竹科附近的一家50嵐，早上7點半就開門，讓他直呼「進竹科上班的精神糧食與快樂來源」。文章曝光後，引發網友熱議，紛紛留言「活該你賺爛」、「謝謝你…這個資訊好重要」。

原PO在Threads上發文貼出一家50嵐店面的照片，並發文表示，50嵐寶山店早上7點半就開門營業，「真的是進竹科上班的精神糧食與快樂來源」。

許多工程師看到後紛紛按讚，並留言表示，「我也一直都喜歡50嵐」、「不說了，去找房子租了」、「好早開好幸福喔」、「活該你賺爛」、「新竹的美食除了麥當勞，還有一堆療癒飲料店」、「我觀察過幾個縣市的五十嵐，幾乎只有它們屹立不搖的開下去，同一條街的飲料店都不知道換過幾輪了呢，真的很厲害」、「真的超方便的！每天報到」。

據了解，大部分的50嵐都是早上10點開門，營業到晚上10點休息，這家新竹寶山店可能是配合工程師作息，周一到周五營業時間為早上7點半到晚間10點，周六、日則是早上9點營業到晚上9點。

有民眾補充，50嵐湖口新工店也是較早開門，營業時間為早上8點45分到晚間11點。另外50嵐草衙店也是提早開門，早上7點30分就可以買到手搖飲。

