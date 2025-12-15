竹科今年引進37家新創企業 明年營業額再創歷史新高

（中央社記者張建中新竹15日電）新竹科學園區管理局今天舉辦45週年園慶活動，管理局長胡世民表示，今年竹科營業額可望成長2位數，將創下歷史新高，2026年應可持續穩定成長，再創歷史新高。

竹科管理局統計，今年前10月營業額新台幣1.38兆元，較去年同期成長10.31%。胡世民表示，今年竹科總營業額可望成長2位數，將創下歷史新高。

展望未來，胡世民指出，今年竹科引進37家新創企業，將是未來竹科進步的動能之一；此外，園區現有廠商持續建廠，樂觀預期2026年竹科營業額可望穩定成長，將續創歷史新高。

胡世民說，竹科仍以積體電路製造為核心，包含周邊的設計、矽智財（IP），以及人工智慧（AI）是主要的重點。今年有很多產業轉型相當不錯，資通訊表現樂觀，生技業也快速成長。

胡世民表示，竹科今年5月有2棟第1期標準廠房重建完工，目前出租率超過6成；另外更新的第3期廠房工程預計2026年5月完工，51個單位已經預訂核配出去，正規劃第4期工程，預計2027年動工。（編輯：張良知）1141215