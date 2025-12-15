竹科今年引進37家新創企業 明年營業額再創歷史新高
（中央社記者張建中新竹15日電）新竹科學園區管理局今天舉辦45週年園慶活動，管理局長胡世民表示，今年竹科營業額可望成長2位數，將創下歷史新高，2026年應可持續穩定成長，再創歷史新高。
竹科管理局統計，今年前10月營業額新台幣1.38兆元，較去年同期成長10.31%。胡世民表示，今年竹科總營業額可望成長2位數，將創下歷史新高。
展望未來，胡世民指出，今年竹科引進37家新創企業，將是未來竹科進步的動能之一；此外，園區現有廠商持續建廠，樂觀預期2026年竹科營業額可望穩定成長，將續創歷史新高。
胡世民說，竹科仍以積體電路製造為核心，包含周邊的設計、矽智財（IP），以及人工智慧（AI）是主要的重點。今年有很多產業轉型相當不錯，資通訊表現樂觀，生技業也快速成長。
胡世民表示，竹科今年5月有2棟第1期標準廠房重建完工，目前出租率超過6成；另外更新的第3期廠房工程預計2026年5月完工，51個單位已經預訂核配出去，正規劃第4期工程，預計2027年動工。（編輯：張良知）1141215
其他人也在看
目標價100元無望了？這「記憶體指標股」慘摔近半根 爆量42萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（15）日開低78.23點至28,119.79點，最低一度下挫513.15點至27,684.87點，終場收在27,866.94點，下跌331.08...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 27
半導體軍火庫／從最不賺錢「電子部」 崇越靠這浪潮搖身一變年營收600億元
半導體材料整合服務龍頭崇越科技，今年累計營收已突破600億元刷新紀錄。然而，這家現為各大半導體廠重要供應鏈的公司，其前身竟是原公司裡最不賺錢的「電子部」。崇越科技董事長潘重良回憶，當年他與崇越科技創辦人、前經濟部長郭智輝都在崇越貿易工作，因為跟原公司理念不合而分道揚鑣，一夥人出來創業成立崇越科技。潘重良強調，當年正是郭智輝的獨到眼光，看準半導體產業即將起飛，看著半導體進展不斷加速，他也堅信「時機已經到了」。鏡報 ・ 9 小時前 ・ 5
轉型能源事業超成功！「光碟大廠」爆量漲停達連3漲炸32.55% 1萬多人排隊等進場
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導錸德（2349）日前在法說會上釋出多項利多消息，引發近期股價強漲，目前已衝出連3漲32.55%的好表現，今（15）日則持續強勢，...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 11
大同慘跌停！華映案判賠131億元信心喊話失靈 9.45萬張排隊等賣
大同（2371）接獲中國最高人民法院判決，須賠償中國華映科技人民幣30.29億元（約新台幣131億元）作為業績補償，市場擔憂今年恐出現每股高達6元虧損，儘管大同強調該判決在台灣並無執行力，但市場信心仍受到明顯衝擊。大同今早開盤即重挫近10%，股價下跌至31.6元打入跌停，賣壓湧現，委賣張數高達9.45萬張。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前 ・ 42
年賺三成、配息衝7%、股價只要0050五分之一？市值型ETF大洗牌 「這1檔」成新黑馬挑戰王座
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導市值型ETF戰場今年明顯升溫，不再只有元大台灣50（0050）獨霸舞台。隨著多因子策略崛起，新世代市值型產品開始搶占投資人目...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
記憶體超級循環點火！「這3檔」EPS暴增...讓法人集體調高目標價 南亞科直指198元、華邦電衝破百元天花板
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群在財報與報價雙重催化下再度成為市場焦點。隨著美光即將於台北時間18日公布最新財報，外資與國內法人搶先布局，...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 4
今年第8大！台股一度跌逾500點 股市名師喊：是好買點
博通財報不如市場預期，美股暴跌，台股今（15）日開低走低，早盤一路向下探底，盤中最低跌至27687點，下跌511點，失守2萬8關卡，創下今年第8大，專家表示，博通財報還是優於預期，台股目前漲多拉回，反而是好買點。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 11
iRobot申請破產！中國杉川機器人收購100%股權：曾經的掃地機器人龍頭，為何被迫走向私有化？
美國掃地機器人龍頭品牌 iRobot 正在啟動破產重整程序，並將由深圳 PICEA 機器人及其子公司 Santrum 收購控股。數位時代 ・ 2 小時前 ・ 141
三大法人資金瘋狂湧入！捧43.9億搶進華邦電…又砸13億狂掃「這檔」4萬3千張
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（12/8~12/12）週漲217.13點、漲幅0.78%，收在28198.02點，據證交所盤後公布籌碼動向，三大法人上週買超47...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 6
《基金》他甩賣50張00919 老手斷言跳錯車
【時報-台北電】季配高息人氣指標00919（群益台灣精選高息）除息秀明（16）日登場，近日股價明顯轉強，引發存股族好奇，紛紛表示「今天漲好多」、「強到沒朋友」，還有網友逢高調節，一口氣出脫50張，以每張獲利1000元計算，對5萬元秒入袋大感開心。投資專家則認為，金融股今年獲利優異，明年受惠降息循環表現還會更好，現在其實是高含金ETF的好買點，不建議跳車金融股與高息ETF。 理財達人《要不要來點稀飯套餐》就上周五（12日）股價走勢表示，00919日漲0.96%，不僅優於00878（國泰永續高股息）的0.52%，也高於0056（元大高股息）與0050（元大台灣50）各0.33%、0.16%的表現。 至於為何00919會漲這麼多？他分析價格明顯溢價、成分股大漲帶動淨值與股價上漲是可能的2大原因，但因為00929在12日淨值為22.25元，高於收盤價的22.17元，仍處折價狀態，顯然不是市場亂追價導致。 因此，00919日漲0.96%的主因，來自「成分股表現」推升，由於40檔成分股中，日漲超過1%的就有14檔，其中以第11大持股漢唐上漲5.46%最多，但前3大成分股為國泰金、中信金、富邦金，由時報資訊 ・ 5 小時前 ・ 2
鴻海跌近3%陷220元保衛戰 分析師曝3關鍵勸：介入先別急
國際電子代工大廠鴻海（2317）今（15）日股價持續走弱，一度觸及220.5元、跌幅約2.8%，與護國神山台積電（2330）同為龍頭權值股中跌勢較重的個股。啟發投顧分析師郭憲政強調，籌碼面、技術面、消息面短期都不利鴻海，暫陷空方控盤格局，股價可能回測210元以下融資斷頭價，若要介入建議先停看聽。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 2
搭馬斯克太空AI順風車！「太陽能廠」飆漲停達連5漲47.5% 華邦電漲多回檔炸破20萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受台積電（2330）以及華邦電（2344）、力積電（6770）等記憶體族群普遍走跌影響，台股今（15）日盤中氣氛偏弱。截至9點50分...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
台股盤前／費半重挫5%博通暴跌！台指狂殺561點 台股開盤恐不妙
美股上週五（12）日在科技股賣壓全面湧現下，全數收黑，博通（Broadcom）股價單日暴跌逾11%，成為拖垮晶片族群的關鍵導火線，費城半導體指數重挫超過5%，也讓市場對AI題材的熱度快速降溫。受到美股重挫影響，台指期夜盤重跌561點、台積電期貨盤後下跌35元作收，法人普遍預期，台股今(15)日開盤恐難逃「跳空下挫」的震盪格局。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 5
股匯雙殺！新台幣收盤貶1.78角逼近31.4字頭 專家：還會震盪
股匯雙殺！台股一度跌逾500點，新台幣兌美元今（15）日盤中最低觸及31.31元，跌逾1角，匯價創12月5日以來、2周最低，目前回到31.2元關卡附近震盪，專家指出，短線仍可能有約兩角的震盪整理空間，但守穩31.2元價位的機率相對偏高。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前 ・ 18
開盤／AI信仰崩塌！大盤暴跌513點 智邦重摔60元、台積電慘跌35元
台股開盤即崩！受到美股科技股上週五（12日）重挫拖累，台股今（15）日早盤開盤後一路急殺，大盤暴跌超過513點，盤中最低一度下探至27,160點，權值雙雄全面失守，台積電重摔35元至1,445元、智邦更慘跌60元來到1,095元，市場驚呼「AI熱退、台股血流成河」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 3
台股ETF除息周 三檔出眾
本周總計將有17檔台股ETF將進行除息，吸引306.8萬位受益人關注，其中以預估年化配息率來看，中信綠能及電動車（00896）、群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30（00918）三檔都衝上10％以上最受到市場關注，其餘一半以上也有超過5％以上的配息率。工商時報 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
國防預算衝破天花板！千億特別預算點火軍工鏈 「這台廠」訂單爆表、EPS已近4元
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導政府國防政策全面轉向強化實力防衛，資本市場也聞風而動。總統賴清德上任後，持續釋出加碼國防支出的明確訊號，不僅規劃明...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
AI族群綠光籠罩！勤誠、京元電慘摔...聯發科低開高走領軍全場 攜手「13檔」逆勢走強
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美股科技股上週五（12日）重挫，AI與半導體族群全面倒地，拖累台股今（15）日開低震盪，早盤一度大跌逾500點，截至10點30分...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 2
攜手光聖搶攻矽光子商機！這「磊晶廠」半月暴漲近8成 10月自EPS年增40倍轉盈
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導磊晶廠英特磊IET-KY（4971）受惠AI與光通訊高速發展，帶動高速磊晶材料需求激增，加上日前攜手光通訊大廠光聖（6442）布局C...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話