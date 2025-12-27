竹科周邊深夜大塞車 台積電工程師急動員 地震一搖就上班

東部海域27日深夜發生芮氏規模7.0地震，全台有感，不少民眾在睡夢中被震醒。有網友在社群分享，一名竹科工程師感受到強震後，第一時間想到的是「明天台積電恐怕會人滿為患」，吸引5萬人狂讚，也有人貼出即時路況指出，不必等到隔天清晨，深夜11時44分，竹科周邊多處路段已出現塞車紅線。

一名網友昨在社群平台Threads上分享對話截圖表示，大地震發生以後，竹科工程師的第一個念頭是「明天台積電要人滿為患了」。

貼文吸引5萬人狂讚，不少苦主哀號，不用等到明天早上，現在就在趕回去園區的路上。「已經一堆人在路上了，寶山路那邊超多車」、「所有計程車都出動支援台積電工程師了吧」、「什麼明天，當地震停下來的時候！就是出門進公司的時候」、「晚上11:45，我男朋友已經被叫回去了」、「台灣的護國神山是工程師們守護出來的」、「應該是馬上回公司吧！機台應該會一直alram（提醒），當班工程師三字經到停不下來」。

另有網友好奇，竹科工程師在大地震發生後，真的都要趕回去上班嗎？還是只是開玩笑，對此，有網友分享即時路況，表示深夜11時44分，竹科路段已有多段出現紅線。更有自稱在台積電工作過的工程師留言表示，還沒離職前，值班周遇到地震，震醒以後就立刻騎車回公司。

