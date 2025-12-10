竹科夢破碎！頂大碩士連收6封「台積電屎缺」邀約 1原因超後悔：認命了

生活中心／王文承報導

一名成功大學電機碩士原本想前往竹科工作，沒想到連續收到6封台積電「設備工程師」面試邀約，而且工作地點越來越偏，讓他直呼後悔，覺得自己應該早點接受面試。（圖／資料照）

被譽為「護國神山」的台積電福利待遇優渥，是許多人夢想進入的大公司，但不少人會事先打聽，希望避開勞累度較高、被稱為「屎缺」的職位。一名成功大學電機碩士分享求職經歷，他原本想前往竹科工作，沒想到連續收到6封台積電「設備工程師」面試邀約，而且工作地點越來越偏，讓他直呼後悔，覺得自己應該早點接受面試。貼文曝光後，立刻掀起熱議。

頂大碩士連收6台積電屎缺 1原因超後悔



一位網友在《Dcard》發文表示，畢業後他鎖定竹科職缺，雖然收到台積電設備工程師的面試邀約，但因期待有更好的地點和職位而予以拒絕。然而接下來收到的5封邀約全都是設備工程師，而且地點越換越「屎」，從嘉義廠、南科廠一路變成高雄廠。他再度拒絕後，整整等了一個月都沒有任何邀約。最後他更新履歷，結果第6封邀約仍然是設備工程師，只好乖乖認命，同時也感嘆早知道就該一開始就去面試。

貼文曝光後，引起網友熱議，「別說竹科了，就算你錄取竹科，過沒多久也會被調去高雄或嘉義，新廠一定會跟老廠要人，你最菜就被先扔」、「不是你不夠優秀，是更優秀的人太多，排序後你剛好落在這區間，要跳到其他職缺機率本來就小」、「現在這麼冷（市場不景氣），有面試邀約就偷笑，別挑了」、「珍惜邀約吧，我現在連台積設備都沒收到」、「拿一樣薪水，在高雄生活還比較舒服」。

也有不少人感嘆，即使是成大電機這類頂尖科系，出社會後專業往往派不上用場，「成大電機去做蝕刻設備太可惜」、「誇張，電機連製程都沒有？台積現在怎麼了？真的像黃仁勳說的，只剩需要修機器、鎖螺絲的人？」、「頂大電資也要來投設備、修設備，那之前讀的專業根本用不到」。

