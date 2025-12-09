竹科夢碎！頂大學歷挑工作 他6度狂收「台積電屎缺」認命了
近年來許多科技業人才嚮往台積電高薪，紛紛前往應徵，不過不少人會事先探聽，避開勞累度較高的「屎缺」。一位成功大學電機碩士近日分享，自己求職時原本想去竹科，沒想到一連收到6封設備工程師的面試邀約，而且地點越收越屎，讓他後悔直呼該提早接受面試，貼文曝光後引發熱議，不少網友安慰他，由於現在優秀人才太多、業界徵才急凍、寧缺勿濫，才會出現這種狀況。
原PO在Dcard發文表示，他畢業後想去竹科，雖然收到台積電設備工程師的面試邀約，但期待有更好的地點和職缺而拒絕，沒想到一連5封面試邀約都是設備工程師，「然後還越收越屎」，地點一路從嘉義廠、南科廠變成高雄廠，他再度拒絕後，等了1個月都沒有任何邀約，最後原PO更新履歷，第6度邀約還是設備工程師職缺，只好乖乖認命，同時也後悔沒早早接受面試邀約。
對此，許多網友紛紛回應，「不是你不夠優秀，是現況比你優秀的人更多，排序下來你就落在這個區間，你要極端值可以跨其它職缺，機率就很渺茫」、「跟你講，就算你錄取了竹科的職缺，沒多久一樣把你往高雄嘉義扔，因為新廠一定會跟老廠要人，而你是最菜的」、「現在這麼凍，有收到就很好了吧，別挑了」、「現在四大碩班太多，應該都看大學部發面邀順序了吧」。
不少人則感嘆，即使優秀、專業如成大電機，出社會後所學還是派不上用場，「頂大電資也要來投設備、修設備，那原本讀的專業完全用不到」、「誇張，電機連製程都沒有？台積怎麼了，真的像黃仁勳說的一樣，只剩下需要修機器鎖螺絲的人？」、「成大電機去蝕刻設備太可惜了…」、「成大電機甲沒有製程或整合喔，今年好慘」。
