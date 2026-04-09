竹科夫妻「年薪500萬」不敢生小孩 網見開銷歎：真的不要生

現代社會生活成本高，許多民眾擔心開銷無法負荷，不敢輕易生小孩，有網友分享，自己和老婆都在竹科工作，夫妻年薪加起來高達500萬，最近有了生小孩的念頭，但老婆卻覺得家庭收入不夠，引發許多網友討論。

有網友在論壇Dcard發文，透露自己和老婆都在竹科工作，夫妻年薪加起來高達500萬，扣掉綜合所得稅、勞健保後，實拿月薪約33萬，不過原PO也坦言，最近雖然有了生小孩的念頭，但老婆卻覺得家庭收入不夠，對此原PO也列出生活花費，引發許多話題。

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原PO透露，兩人每個月的固定支出有車貸3萬、房貸9萬、孝親費5萬，再加上生活費、保險費用、出國旅費，零零總總要花掉23萬，等同每個月只剩10萬，若再扣掉治裝費、捐款、醫療費等額外費用，每個月實際上只剩1萬多可以存，讓原PO忍不住感慨「月薪33萬，實際只剩1萬多，對，年收500萬，存不到什麼錢」、「在新竹，年收500萬不是有錢人，完全不敢生小孩」。

不少網友表示「也就是說你完全不適合生孩子，好好當一個頂客族就好了，因為你這個問題，不是開源就是節流，如果不能省你就多賺一點，不能多賺一點，就少花一點，都做不到就別生，像你說的，你沒錢生孩子，都被你花光了」

「你心裡的有錢人和我心裡的有錢人標準好像不太一樣...你們的問題不是沒錢，是不會理財」、「就算你們不生小孩，每個月只剩一萬不會擔心嗎？」、「嚴格說起來娛樂還有奢侈品省下來你們就能養小孩了，但是你們都沒有這種覺悟的話，還是不要生好了，免得之後小孩變成吵架的話題」。

撰稿：吳怡萱