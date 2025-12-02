竹科女上班族「選租屋地點陷兩難」！通勤距離與生活便利難兩全 掀網友建議潮

剛步入職場的新鮮人，選擇租屋地點時常在「通勤便利」與「生活機能」間猶豫不決。（示意圖／報系資料照）

能在新竹科學園區工作，向來被視為年輕工程師與科技新鮮人的理想起點，優渥薪資與穩定發展前景讓不少人趨之若鶩。然而，當夢想起飛，現實問題也隨之而來，其中「住哪裡」就成了第一個待解難題。一名初入竹科任職的女網友，近日分享自己正在煩惱是否該住在距離公司僅6分鐘車程的區域，或是選擇離得更近、但生活機能較差的地方。對此，有網友認為，若平日沒有頻繁外食或購物需求，只要附近有超商、超市基本生活就足夠；也有人認為，6分鐘通勤其實已經很近，住得更遠的人大有人在。

這名女網友在Dcard發文，透露自己正煩惱租屋地點的選擇，猶豫該住在離公司6分鐘車程的金山街，還是選擇更靠近但機能薄弱的寶山一帶。她表示，這是人生第一份正職工作，希望兼顧通勤效率與生活便利，因此特別好奇其他人租屋時的考量。

文章曝光後，不少網友分享自身經驗與建議，有人認為「生活機能要看你日常需求，若不常外食，附近有超商和超市就夠」、「6分鐘通勤非常近，我很多同事都住很遠」、「租屋若不能開伙，生活機能真的很重要，不然會過得很辛苦」。也有曾租住金山街的過來人分享經驗表示，「住金山街方便是方便，但有時會覺得生活與工作太靠近，少了點放鬆空間」，並透露未來會考慮寶山一帶的物件，期望能更靠近公司甚至步行可達。

不少網友提醒，生活機能不佳若又無法煮食，可能會影響日常生活，「套房不能煮飯的話，千萬不要選生活機能太差的地方」。此外，還有人建議租屋時要注意其他條件，如「是否有獨立洗衣機、乾淨的垃圾間、代收服務、車位是否遮雨」等，這些看似小事，其實也會影響住起來的舒適度。

另有網友指出，部分區域曾發生過停水停電等情況，呼籲租屋族看房時要多加查詢，避免日後困擾。無論選擇通勤便利還是生活機能，許多過來人一致認為，最終還是要根據自己的生活習慣與優先順序來評估，才能找到最合適的居住環境，穩穩踏出職場第一步。

