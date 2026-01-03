竹科女偷吃「窩邊草」傳露骨訊：摸到內衣！婚外情曝竟秒拋家棄子提離婚

社會中心／新竹報導

新竹一名人妻因職務調動與同公司的男同事發展出婚外情，2人不僅頻繁互傳「想抱妳」、「摸到內衣」等露骨訊息，人妻更在戀情曝光後拋家棄子，搬去與小王同居並要求離婚。丈夫憤而提告求償。新竹地院審理後，認定2人逾越一般社交分際，侵害配偶權情節重大，判決2人應連帶賠償人夫35萬元。

判決書指出，人妻與丈夫於2020年結婚，育有一子，婚後初期感情融洽。風波始於2025年8月，當時女方因工作頻繁接觸男同事。某日深夜，丈夫發現妻子行蹤詭異，外出查看竟目睹她從一輛陌生轎車下車，面對質問時對方支吾其詞，引發丈夫強烈懷疑。

人夫事後查閱妻子手機，驚見2人對話充滿曖昧情愫。男同事不僅傳送「想牽妳的手」、「想抱妳」、「更想把妳的心牽走」等訊息，雙方甚至討論擁抱時的肢體接觸，出現「抱著搓揉妳的背會摸到內衣」等鹹濕對話，並頻繁互傳親密貼圖，互動宛如熱戀情侶。

令人心寒的是，婚外情曝光後，人妻非但未回頭，反而拋下年幼子女與丈夫，逕自搬離住處與男同事同居，並向丈夫提出離婚。人夫進一步蒐證發現，2人曾同遊新竹十八尖山，甚至遠赴彰化員林入住摩鐵過夜。儘管庭訊時2人矢口否認發生性行為，辯稱僅是朋友間的玩笑與安慰，對於「摸內衣」一說也辯稱是隔著衣服拍背誤觸。

新竹地院法官勘驗相關對話紀錄與出遊影像，認定2人深夜幽會、摩鐵過夜及露骨對話，顯已逾越普通朋友的社交界線，嚴重破壞原告婚姻生活的圓滿與幸福。審酌雙方身分地位、經濟狀況及加害程度，最終判決人妻與男同事應連帶賠償人妻精神慰撫金35萬元，全案仍可上訴。

