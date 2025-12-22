竹科女極致舌功偷人夫 指導打官司還裝可憐被法官識破

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕竹科劉女酷愛與人夫激戰，或在車上為他服務，激情鹹濕對話如練過極致舌功讓他射、一砲不夠就打兩砲等，被人妻發現提告求償後，劉女先是把自己裝成被欺騙感情的受害者，結果新竹地院法官發現她竟研讀判決書，然後指導情夫如何打官司對付妻子，「顯然毫無悔意」，判賠60萬元。

王女說，112年11月發現先生林男與劉女對話內容異常親密、並非一般平常社交對話，如「劉女：愛你，再怎麼漂亮都只屬於你」、「林男：這應該是有一些愛心濾鏡喔！不過聽到妳的聲音，心情真好」、「劉女：愛心眼睛~被你收服是遲早的事，愛你，我好愛你！下次去買漂亮的內衣，繼續讓你望梅止渴！小小的幸福要用心守護！」「劉女：想取悅你，使出了極致的手段，然後就射了，你還說有點痛痛的」、「林男：你有訓練過舌頭嗎？」

「林男：按照之前說的這時候應該就要打一砲消氣才對」、「劉女：一次不夠就兩次！」事後林男寫悔過書，坦承與劉女第1次發生性關係地點，是利用中午休息時間在交大附近旅館，後來多在劉女家中，性交頻率約1週1次，共約30次，若於中午車內見面時，劉女偶爾會幫林男口交。

事後林男甚至將劉女引薦到妻子目前所任職公司，夫妻後來也離婚，造成王女精神上受有相當痛苦，甚需求助身心科、服用藥物始能睡眠，憤而向小三求償200萬元。

劉女則說林男反覆以不實承諾哄騙、欺瞞她，她長期承受情感上的不確定性，精神飽受折磨，一度萌生輕生念頭，迄今尚未走出情感被欺騙的傷痛。

然而法官發現，劉女被王女提告後，竟告訴林男「我是想到時候我律師也不請了，我自己寫訴狀就好，把過去5年的判決書看完就可以寫了，笑死，省30萬」等語，教導林男如何應對妻子及法律上攻防，法官審酌劉女明知林男為有配偶之人，破壞王女婚姻關係，甚至蔑視王女善意理性提醒，還指導林男如何應付妻子，又把自己裝成被害人，顯然毫無悔意，對原告精神打擊甚鉅，最後判賠60萬元。

