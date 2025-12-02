竹科妹求「金山街」租屋難題！網勸4缺點：飄恐怖味道

生活中心／王靖慈報導

竹科工作的一位女網友近日發文求救，說自己遇到租屋大難題。她表示自己看上金山街，通勤大約6分鐘，覺得好像可以接受，但又發現寶山鄉有「更近」的選擇，騎車2分鐘就到公司，只是附近沒有東西可以吃。加上她是第一份工作，因此想聽聽過來人的建議，貼文也引發網友們熱烈討論。





竹科妹求救租屋大難題！「離公司近V.S生活機能」掀網2派答案

近日有網友在Dcard上詢問租房問題。（圖／翻攝Dcard）

一名女網友近日在Dcard上以「大家租屋都會考慮哪些點」發文，原PO稱自己第一次來到竹科上班，目前遇到租屋的煩惱，「想問大家會考慮生活機能嗎？住在金山街通勤時間大概6分鐘可以接受嗎？」，原PO表示她發現寶山鄉有距離更近的選項，騎車只需2分鐘就能抵達，但附近餐飲店較少，讓她感到非常猶豫，並透露因為是第一份工作，因此讓她萌生了搬到離公司更近地方居住的念頭，希望聽取大家的經驗和建議。

廣告 廣告





竹科妹求救租屋大難題！「離公司近V.S生活機能」掀網2派答案

Dcard網友們紛紛給原PO建議。（圖／翻攝Dcard）





貼文一發出，立刻吸引大量竹科人熱烈討論。首先，有不少網友認為金山街對新鮮人來說其實很友善，表示：「看你平常有沒有覓食、購物需求，不然一間超商、家樂福超市、全聯就很夠了，金山街的優點是飲料店很多」、「金山街找20街以後的，相對安靜也乾淨很多，價格也沒有前街那麼盤」、「當初住金山街是考量到離竹北高鐵比較近，方便去外縣市」；另一派網友則直接搖頭，認為金山街看似方便，其實雷點很多，表示：「金山街晚上很多蟑螂老鼠，下雨天或長假還會飄來恐怖味道」、「金山街幾乎都違建隔套，發生火災就GG，如果有交通工具還是住寶山安全點。通勤時間抓久一點，可以租竹北，下班會放鬆很多」、「金山街的房東房仲名聲很差」。





竹科妹求救租屋大難題！「離公司近V.S生活機能」掀網2派答案

有網友推薦原PO金山街的其中一原因就是離高鐵比較近。（示意圖，非關本新聞事件／民視新聞資料照）





至於原PO關心的通勤6分鐘是否算近，網友們也有不小分歧。有不少網友認為6分鐘已經很近，反倒一堆人都住更遠，但也有網友提醒：「上班時很塞，有些路段上班時間還要求機車改道，你要確定真的只要6分鐘？」建議原PO最好實地跑一遍早上通勤的路線，才知道真的有沒有這麼快。

原文出處：竹科妹求救租屋大難題！「離公司近V.S生活機能」掀網2派答案

更多民視新聞報導

辛龍喪妻5年罕露面！親揭「1消息」嗨翻歌迷

只為500元！他硬逼少年路邊「脫光下跪」唱沈文程歌

日客瘋傳台灣「超危險」！示警1美食太扯吸千萬網朝聖

