竹科工安意外！鷹架突倒塌 3工人墜落送醫

新竹科學園區第三期標準廠房，今（15）日上午發生工地鷹架倒塌的意外。（圖／東森新聞）





新竹科學園區第三期標準廠房，今（15）日上午發生工地鷹架倒塌的意外，有3名工人進行老舊廠房外牆更新的施作時，鷹架突然大面積倒塌，導致3名工人往內跌落在5樓的樓地板，受傷緊急送醫。竹科管理局回應將暫時停工，同勞檢單位共同釐清施工安全有無違規疑慮。

工地鷹架內，工人倒地不起，腿部明顯受傷，大批救護人員緊急到場，抬進擔架將人固定，把握時間送醫搶救。5人合力抬起傷者，小心翼翼將他搬出工地，就怕再次發生意外。

事發就在今天早上11點多，新竹科學園區第三期標準廠房進行汰舊換新的工程，根據了解，當時3名工人都在6樓的外牆，施作工程突然間造成鷹架鬆脫倒榻，就這樣跌落到5樓中間的層板上，高度將近5米，3人全都受了傷。

這回3人傷勢都不輕，29歲的陳姓工人全身擦挫傷，額頭也有撕裂傷；蔡姓工人則是右大腿撕裂傷；而最年輕的23歲楊姓工人，左小腿疑似封閉性骨折。

竹科管理局副局長游靜秋：「目前發生事故的部分已經暫時停工，如果是有違反職安法相關規定，我們會要求廠商改善，依照職安法相關規定進行處罰。」

好端端的鷹架怎麼會無故倒塌，到底是那個環節出了問題，將是警方追查的重點。

