竹科工程師出名登記父親房產 父逝險遭徵契稅

一名竹科工程師因房屋借名引紛爭，稅務局提醒、調解筆錄未載明「繼承」， 恐涉契稅問題。(圖由新竹市稅務局提供)

記者曾芳蘭／竹市報導

一名竹科工程師，其父親（借名人）生前出資興建一棟未辦保存登記之建物，並借名登記在李先生（出名人）名下。父親於一一三年過世後，兄弟姊妹對建物的歸屬權發生爭議，透過法院調解結果，約定由全體繼承人共同持有建物的處分權，然而，在申請變更房屋稅納稅義務人時，卻因調解筆錄僅記載房屋為「兄弟姊妹公同共有」，未註記係因「繼承」取得，導致審查時無法確認為繼承案件，無從適用免徵契稅的規定。

稅務局指出，因調解筆錄內容依法不得任意補充，為協助民眾解決難題，主動發文向法院查證調解內容之形成原因，經法院回覆、該共同共有關係確屬因繼承所產生後，得以依法認定免徵契稅，並順利完成房屋稅納稅義務人名義變更。

稅務局說明，民眾常因節稅規劃或分散風險，將出資興建的建物，借名登記在子女名下，然而，出資人死亡後，若未妥善釐清實質所有權，可能需繳納高額的契稅。新竹市稅務局提醒，民眾於處理「借名登記」建物繼承事宜時，務必確認法律文件是否明確載明取得原因，以保障自己的租稅權益。

稅務局表示，依《契稅條例》第二條規定，不動產之買賣、承典、交換、贈與、分割或因占有而取得所有權者，應申報繳納契稅，但因「繼承」取得者非屬課徵契稅範圍，免申報契稅，建物如有「借名登記」情形，一但借名人死亡，須能證明其為實質所有人，才能納入遺產，由繼承人承受所有權，方有免徵契稅的適用。

稅務局提醒，法院調解筆錄雖具法律效力，可作為產權移轉依據，但仍須符合稅法相關要件，民眾若於調解程序中涉及不動產移轉，應留意調解內容是否明確載明取得原因，以免因文件不完整而影響自身的權益。