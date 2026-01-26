竹科工程師慘遭投資詐騙1644萬！警方指紋破案5車手全數落網

根據新竹地方法院調查，詐騙集團精心策劃這起投資詐騙案，冒用「永明投資股份有限公司」名義，偽造外派專員工作證及現儲憑證收據，交由車手執行詐騙計畫。

2023年11月20日，車手蕭陽駿依詐騙集團指示，前往新竹市金山集福宮旁，進入簡姓工程師的車內，出示偽造工作證取得信任後，收取第一筆100萬元現金。同年12月4日，車手廖星雅配掛偽造工作證，在新竹市星巴克新竹日光門市向簡男收取100萬元。

詐騙行動持續進行，12月11日車手吳宜萱在同一地點收取220萬元，2024年1月12日車手鄭文瑜收取300萬元，1月30日車手于博安收取424萬8500元。另有一名身分不詳的車手收取500萬元，6名車手總計詐騙1644萬8500元。

簡姓工程師發現遭詐騙後立即報警，將5張由車手簽名的「永明投資股份有限公司現儲憑證收據」交給警方。警方採集收據上的指紋，送交刑事警察局鑑定，成功比對出廖星雅、吳宜萱、鄭文瑜、于博安、蕭陽駿等5人身分。檢察官隨即核發拘票，將5名車手全數拘提到案。

新竹地方法院審理後，依三人以上共同詐欺取財罪判決：鄭文瑜有期徒刑1年8個月、于博安1年10個月、吳宜萱1年5個月、蕭陽駿1年4個月、廖星雅1年2個月。民事賠償部分，法官判決各車手須如數賠償向簡男詐騙的金額。

此案凸顯詐騙集團手法日益精密，利用偽造文件及專業話術，鎖定高收入族群進行詐騙。警方呼籲民眾，投資理財應透過合法管道，切勿輕信來路不明的投資機會，如有疑慮可撥打165反詐騙專線查證。

