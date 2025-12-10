竹科工程師房屋借名引紛爭 未載明「繼承」 恐繳高額契稅

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市竹科工程師李先生的父親(借名人)生前出資興建1棟未辦保存登記建物，並借名登記在李先生(出名人)名下。113年父親過世後，兄弟姊妹對建物的歸屬權發生爭議，透過法院調解結果，約定由全體繼承人共同持有建物的處分權。然而，在申請變更房屋稅納稅義務人時，卻因調解筆錄僅記載房屋為「兄弟姊妹公同共有」，未註記係因「繼承」取得，導致審查時無法確認為繼承案件，無從適用契稅免徵規定，還需繳高額契稅。

稅務局指出，民眾常因節稅規劃或分散風險，將出資興建的建物借名登記在子女名下，然出資人死亡後若未妥善釐清實質所有權，可能需繳納高額契稅。提醒民眾處理「借名登記」建物繼承事宜時，務必確認法律文件是否明確載明取得原因，以保障租稅權益。

依《契稅條例》第2條規定，不動產之買賣、承典、交換、贈與、分割或因占有而取得所有權者，應申報繳納契稅，但因「繼承」取得者非屬課徵契稅範圍，免申報契稅。建物如有「借名登記」情形，一旦借名人死亡，須能證明其為實質所有人，才能納入遺產，由繼承人承受所有權，方有免徵契稅的適用。

稅務局指出，上述竹科工程師案例因調解筆錄內容依法不得任意補充，稅務局主動發文向法院查證調解內容的形成原因，經法院回覆該公同共有關係確屬因繼承所產生後，得以依法認定免徵契稅。相關租稅問題可電洽：03-522-5161轉326。

