竹科工程師敲鍵盤卡卡 微創超音波刀清除惱人痛風石解困
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】56歲李先生是竹科工程師，患有痛風病史，兩年多前，他發現右手食指和中指逐漸出現痛風腫塊，不僅外觀明顯，敲鍵盤時也常感不適、抓握動作也有緊繃感，讓工作與心情大受影響。經網路搜尋後前往長安醫院就診，骨科陳冠儒醫師診斷為痛風石後，接受「微創超音波刀痛風石切除手術」，術後恢復良好，不僅擺脫礙眼硬塊，握拳、打字也輕鬆許多，讓他直呼：「早點開刀就好了！」
陳冠儒醫師表示，台灣痛風盛行率約1.2%至6.24%，原住民族群更高達10.42%，其中約有兩成的患者會發展出痛風石。這些由尿酸結晶累積而成的硬塊，初期影響外觀，但若延誤治療，將會侵蝕關節、肌腱韌帶、破壞骨頭，最終導致關節腫痛、變形、甚至影響走路、穿鞋等日常活動。
陳醫師比喻，痛風石深入周邊組織後，就像麵線與花生粉與顆粒混合雜，難以徹底清除。傳統手術只能針對較大的結石處理，若想清除得更徹底，常會連帶損傷筋腱、韌帶，影響術後功能，也造成傷口癒合慢、發炎、感染機會增加。
相較之下，微創超音波刀利用高速震動原理，能精準震碎並清除痛風石，同時保護神經、血管與韌帶，達到「切硬不切軟」的效果。陳醫師說，這項技術能顯著降低出血與感染風險，也因手術時間短、麻醉需求低，代表傷口更小、恢復更快，對心血管疾病或糖尿病患者尤其安全。李先生手術過程僅需局部麻醉、不需住院，術後當天即可恢復日常活動。
陳冠儒醫師提醒，若身上已經出現明顯摸得到、看得到的硬腫塊，且過去曾有痛風發作紀錄，經藥物治療仍無法改善，就應儘早就醫評估是否需要手術介入，避免拖到關節變形或皮膚破裂，增加治療難度。陳醫師強調，手術只是治標之法，真正的關鍵在於長期控制尿酸，「控制得當，痛風石自然不會再找上門。」
其他人也在看
男星捐肝救父 3周「燒65萬醫療費」指數正常能出院
34歲男星海產（劉威廷）過去是節目《大學生了沒》固定班底，具有音樂才華，出道後經常作客各大節目。本月初，他捐肝臟給父親，熬過排斥反應，爸爸的指數終於恢復正常，能夠出院。中時新聞網 ・ 1 天前
明年健保保費確定凍漲！ 「補充保費改革案」仍待研議
衛福部日前通過2026年的健保總額方案，採取最高推估，總額9883.35億元，如加上公務預算，醫療支出首度破兆元大關，外界擔心，健保費率恐跟著調漲。衛福部健保會19日宣布，預估2026年底安全準備金達2個月，未低於水位，因此，明年健保一般保費仍維持5.17%。NOW健康 ・ 12 小時前
50歲男運動量大卻罹骨鬆 醫：腎功能異常是兇手！
一名50多歲從事勞力工作的男子，儘管日常運動量充足，卻被診斷出罹患骨質疏鬆症，讓他感到十分困惑。經進一步檢查後才發現，原來是腎臟功能異常所導致。中國醫藥大學附設醫院內科部腎臟科兼任醫師林軒任指出，人體攝取的維生素D必須經過腎臟轉化才能發揮作用，腎功能下降會直接影響鈣質吸收，進而造成骨質流失。中天新聞網 ・ 12 小時前
上班前、下班後打針！台大醫院OPAT中心 單月降17％病房占床率
健保署今年8月門診靜脈抗生素治療（OPAT）納入給付，病患打抗生素不必住院，只要到門診注射即可。台大醫院在實施3個月來，最高單月減少17％病房占床率，昨（21日）成立「OPAT中心」，提供病患一站式整合服務，可於上班前、下班後接受治療，維持正常工作與生活。中時新聞網 ・ 12 小時前
台南後壁烏樹林暫置場大火 市長黃偉視察殘火處理
記者陳佳伶／後壁報導 台南後壁區烏樹林的丹娜絲風災廢棄物暫置場二十一日晚上發生大火，…中華日報 ・ 13 小時前
向侯友宜拉票？卓榮泰：政院版財劃法新北分配款六都最高
《財政收支劃分法》修正案引發中央、地方爭論，行政院日前推出政院版提案，行政院長卓榮泰今（22）日受訪時表示，若依政院版本計算，新北市統籌分配稅款與一般性補助將是六都中增加最多，呼籲立法院能重新審慎看待院版。中天新聞網 ・ 12 小時前
耶誕歡樂市集12/13登場 募資挹注竹縣弱勢
（中央社記者郭宣彣新竹縣22日電）新竹縣政府與私立華聖頓幼兒園合作發起耶誕小鎮歡樂市集，將於12月13日登場，社會處今天說，此次市集募資將專款挹注竹縣社會救助金專戶，應用於急難生活扶助等。中央社 ・ 12 小時前
柿子切開全「黑點」他整箱丟 過來人急阻止
柿子切開全「黑點」他整箱丟 過來人急阻止EBC東森新聞 ・ 1 天前
世界文化匯聚舞臺 新住民舞蹈比賽決賽熱鬧展開
一年一度的「新住民舞蹈比賽」全區決賽今天（22日）在臺中市葫蘆墩文化中心演奏廳正式登場。邁入第10屆的比賽不僅是新住民展現舞蹈才華的舞臺，更是跨文化交流的重要平臺。今年比賽經北、中、南三區初賽，共吸引國立教育廣播電台 ・ 11 小時前
台南柳營牛奶節登場 鮮乳、牛奶饅頭、優格吸引排隊品嘗
「乳鄉」台南柳營區的八翁酪農區聞名全台，是國產優質鮮乳的重要供應基地。為推廣國產鮮乳、柳營鮮乳品牌與觀光特色，柳營區公所今天（22日）在德元埤荷蘭村舉辦2025柳營牛奶節，打造一場融合農業、觀光與親子同樂的乳香盛宴，提供鮮乳、牛奶饅頭、優格試吃，吸引民眾排隊品嘗，稱讚柳營乳品好吃好喝。自由時報 ・ 14 小時前
每百名寶寶就有1名極低出生體重！醫揭主因：高齡產婦、不孕症增
台灣每年有超過1千名極低體重早產兒出生，照護挑戰高，台大兒童醫院新生兒科主任曹伯年指出，極低體重早產兒（出生體重低於1,500公克）約占所有新生兒的1%。近年因高齡產婦與不孕症增加，早產風險持續攀升，去（2024）年院內就有約80名極低體重早產兒，加上院外轉診，每年照護人數超過百名，顯示醫療量能需求自由時報 ・ 12 小時前
11台護理備管機 獅子會捐恩主公醫院
國際獅子會300B2區22日於新北美術館舉辦「2025-2026年度大型社會服務捐贈活動」，由總監徐淑真、大型社會服務執行長廖信夫等人，率領全區獅友結合健走、公益捐贈與藝文表演，捐贈給三峽恩主公醫院11台護理站備管機、捐贈給「台灣惡視力協會」視力設備巡迴車，也由300B2區三多獅子會捐贈弱勢族群羽絨自由時報 ・ 11 小時前
毒雞蛋擴大抽驗！彰化15處高風險蛋場「全部未檢出」
彰化縣文雅畜牧場日前被檢出蛋雞含有禁用農藥「芬普尼」陽性反應，為防止問題蛋品流入市面，縣府立即啟動「芬普尼全面採樣監測」專案。首波針對15家高風險牧場的檢驗結果於22日出爐，所有雞蛋、羽毛、飼料及飲水檢體均為「未檢出」，縣府表示將持續擴大監測，嚴格把關民眾食安。中天新聞網 ・ 13 小時前
公私協力護健康 台中市與扶輪社攜手共同推動肺癌篩檢、反毒與反詐
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市政府衛生局今（22）日響應國際扶輪3461地區扶輪日於台中市 […]觀傳媒 ・ 12 小時前
化粧品摻蘇丹紅持續追 鎖定12業者並發文新加坡
（中央社記者沈佩瑤台北22日電）化粧品檢出蘇丹色素事件，食藥署今天表示，排除非國內及原料出口商，共12家業者列入調查，最快24日公布受影響狀況；問題原料則定量檢測中，同時發文請新加坡政府協助調查。中央社 ・ 12 小時前
外資賣超915億史上第4大 砍元大台灣50近15萬張最多
（中央社記者張建中台北21日電）台股今天下跌991.42點，收在26434.94點，跌破26470點季線關卡，成交值新台幣5498.35億元。外資賣超915.36億元，為史上第4大賣超金額，賣超元大台灣50（0050）最多，達14萬8791張。中央社 ・ 1 天前
食物「放冷凍還是會壞」！常見4大錯誤 讓你吃到變質品
你家也有「阿嬤的冰箱」嗎？是否有許多食物放在冰箱冷凍庫，一放就是幾個月呢？千萬要小心了，冷凍食物並不代表食物不會變壞，想要永久保存更是不可能的事情，食藥署提醒，如果保存與解凍方式不當，不僅會影響品質，更可能帶來食安風險。鏡報 ・ 13 小時前
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院EBC東森娛樂 ・ 1 天前
血管堵住「元凶不是油」！醫揪出餐桌上真兇：最容易被忽略
（記者洪承恩／綜合報導）減重醫師蕭捷健近日提醒，許多人以為油脂才是塞住血管的兇手，但真正讓血管受傷、導致阻塞的 […]引新聞 ・ 14 小時前
歌手石琇惠術後成植物人 女兒抗議醫療過失 嘉基：尊重司法
藝名石琇惠的7旬王姓婦人因胃癌一期，去年到嘉基醫院手術後成植物人 ，在加護病房躺了285天後往生，女兒質疑執刀的周姓醫師醫療疏失，到嘉義地檢署檢控告周醫師，今天到醫院舉牌抗議。院方回應表示，王婦呼吸衰竭並非因接受內視鏡黏膜剝離術治療與重症肌無力風險所導致，本案已進入司法程序，盼藉由審理讓真相與責任能自由時報 ・ 1 天前