竹科工程師曝「9省錢妙招」 網細看驚：一般人怎麼辦？

一名自稱竹科工程師的網友分享「9招」省錢秘訣和要點，其中包括多用二手貨、善用公司免費資源、飲食盡量在公司消費可打折，貼文曝光後引發熱議。

一名自稱竹科工程師的網友分享自己的省錢方法，貼文曝光引發討論。（示意圖／中天新聞）

網友在Dcard以「竹科工程師的省錢秘訣」為題發文整理出9個省錢重點，第1點「補助+回饋+載具缺一不可」，公司給一些日常補助要用好用滿，還有電子支付可以刷到載具，讓發票中獎機率高，另外電子支付綁定信用卡還能賺回饋；第2點「多用二手貨、多加二手社團」，上網買二手貨價錢便宜，不要的東西也可以放二手社團賣；第3點「善用免費資源」，公司非常多免費資源，例如免費課程或講座、免費健身房，這些都可以免費參加或使用的多多去利用。

該名網友繼續列出其他省錢方法，第4點「不要吃太飽，盡量別去餐廳」，公司通常都會有下午茶或聚餐或零食櫃，把胃留給免費的食物；第5點「每一項福利都要用」，請好好研究公司的福利，因為這些福利很容易被忽略，比如說員工禮券或是交通補助款等；第6點「找免費的休閒」例如在家看影片或看直播，記得聊天時別抖內。

網友強調要省錢，盡量別去餐廳吃飯。（示意圖／pexels）

網友接著列出第7點「盡量在公司消費」，公司的商店基本上都有打折，除非很急不然盡量都在公司消費；第8點「裝窮裝慘」，網友稱很多人看到是竹科工程師就會凹說請客吃飯，但他一律建議裝窮裝慘，更透露自己已經母胎單身快30年；第9點「注意健康」，記得不要過度加班，因為可能會傷了健康，下班後就不要想公司的事情，也別吃垃圾食物發洩情緒。

該篇貼文曝光後，引起大批網友熱議，網友們紛紛留言「熟練得令人心疼」、「高手，希望還能從您身上學到更多」、「剛分手的男友，交大、住金山街，每天都跟我說要去刷餐補，常常不是在去711買飯的路上就是要從711回來，然後常常跟我說今天公司有下午茶，原來這就是他的生存之道，懂了」、「在竹科工作都這麼省，一般人如我該怎麼辦，來吸風喝水吃土好了」。

但也有其他網友點破關鍵「大部分公司都沒有那些福利喔，先醒醒吧」；另外，還有其他網友分享自己省錢經驗「之前在前公司夏天為了省水電費，六日我都用公司廁所接水管洗澡，晚上鋪紙箱開冷氣過夜還太冷感冒，每天分別從不同廠區裝大桶冰水回去超爽，我衣服也是兩個禮拜才洗一次」。

