竹科工程師都這樣？整晚「數百次停止呼吸」 醫：全身缺氧恐猝死
一名竹科工程師王先生因睡眠時鼾聲過大，且會突然停止呼吸數秒後才爆出巨大聲響，被枕邊人要求分房睡後才就醫檢查，結果發現罹患重度阻塞型睡眠呼吸中止症。
中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科主任陳俊志醫師指出，經居家睡眠檢測後，王先生的數據令人咋舌，其阻塞型睡眠呼吸中止症指數高達60，意即每小時呼吸停止次數達60次，整晚累計達數百次暫時停止呼吸。陳俊志表示，王先生的案例在竹科並非特例，許多工程師因久坐缺乏運動、外食重口味，容易造成高血壓與BMI指數超標，這些都會提高罹患睡眠呼吸中止症的風險。
陳俊志進一步說明，睡眠呼吸中止症對人體最大的危害就是全身性缺氧，當身體反覆缺氧時，會產生大量自由基，進而加速血管粥狀硬化與形成血栓，使血管失去彈性。他警告，一旦血栓發生在腦部即為中風，發生在心臟則為心肌梗塞，許多壯年猝死的案例，可能與未被診斷出來的睡眠呼吸中止症有關。
王先生在接受手術治療並搭配持續使用正壓呼吸器後，睡眠結構獲得改善、深層睡眠比例提升，精神變好、也找回昔日工作效率與水準。陳俊志說，王先生困擾已久的晨起頭痛與口乾舌燥症狀也隨之改善。
陳俊志提醒，阻塞性睡眠呼吸中止症治療方式主要由醫師依患者病情、睡眠習慣等狀況來決定適合患者的治療方式，正壓呼吸器是常見的治療選擇，部分患者也會合併搭配局部手術、減重等方式。他強調，若有相關問題的民眾要盡快就醫，絕不可將其視為單純的打呼而輕忽。
