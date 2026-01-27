竹科工程師2個月被詐1644萬！5車手輪流收現金 留「生物跡證」慘了

記者羅欣怡／新竹報導

竹科簡姓工程師遭詐1644萬8500元。（圖／翻攝畫面）

竹科簡姓工程師誤入投資詐騙圈套，短短兩個月「面交」現金1644萬8500元給5名車手，報案後警方著手偵辦。警方從詐團交付的偽造憑證收據上採集到「指紋」，比對出5名車手的身分，新竹地院依3人以上共同詐欺取財罪判刑，並需將騙到手的錢吐還給被害人。

判決書指出，詐騙集團從2023年起鎖定簡男，第一次約在新竹市金山集福宮旁收取100萬，不到半個月又換車手約在星巴克新竹日光門市，再收100萬元；見簡男好騙，隔了幾天再派出第3名車手，面交220萬現金，陸續又騙300萬元、424萬8500元以及500萬元現金，簡男總計被詐1644萬8500元。

簡男最後發現自己被騙，立即向警方報案，並交付詐團給的偽造收據，但讓詐團翻車的，就是他們在收據上留下的「指紋」，經送刑事警察局鑑定結果確認5人犯案。法官依犯案情節分處1年2個月至1年8個月不等刑期，並要求各車手需如數賠償向簡男詐騙到手的金額。

