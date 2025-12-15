竹科廠房傳工安意外！「鷹架倒塌」3工人從5米高墜落 管理局回應了

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導

新竹科學園區一處工地今（15）日上午發生鷹架倒塌意外，造成現場3名施工人員從約5公尺高處墜落，消防局獲報後，立即派遣人車救援，經初步研判，3名工人分別受有擦挫傷、左小腿疑似封閉性骨折、右大腿撕裂傷等，目前均已送至醫院治療，暫無生命危險，至於鷹架詳細倒塌原因，尚有待進一步調查釐清。

新竹科學園區今（15）日上午發生鷹架倒塌意外，造成現場3名施工人員從約5公尺高處墜落。（圖／翻攝畫面）

據了解，新竹市消防局今上午11時12分接獲報案，指稱正在施工的竹科第三期標準廠房發生鷹架倒塌意外，且有施工人員墜落受傷，隨即派遣4車9人到場協助，其中29歲陳男擦挫傷、額頭撕裂傷；29歲蔡男擦挫傷、右大腿撕裂傷；以及23歲楊男擦挫傷、左小腿疑似封閉性骨折，3名工人陸續救出後，經緊急送往醫院救治，皆意識清楚、無生命危險，而事故原因仍有待警消釐清。

此外，新竹科學園區管理局回應，事故地點是3期的標準廠房，目前環安組與勞檢單位已趕至現場，將儘速了解詳情與肇因，事發原因有待調查；至於受傷的3名工人，科管局強調將持續協助中。

