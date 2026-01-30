竹科性騷遭調查2／慧榮資深副總朱尚祖遭停職調查 揭聯發科前接班人遊走兩岸科技業祕辛

朱尚祖（右）曾被對岸手機大廠挖腳，並與老東家聯發科打對台。左為小米創辦人雷軍。（翻攝自小米官網）

慧榮科技資深副總經理、前聯發科接班人朱尚祖，傳出疑似在公司尾牙宴對女同事有不當行為遭到拍攝影片，慧榮已經對此祭出停職處分並展開調查。據透露，朱尚祖曾是聯發科重點栽培的接班人，想不到離開聯發科後，朱尚祖到對岸手機廠發展，與老東家打對台的結果未能發揮戰力，職場之路卻越來越崎嶇，令人意外。

Nand Flash控制晶片大廠慧榮科技平台與策略資深副總經理朱尚祖，傳出在任職半年後，疑似在公司尾牙宴時涉及對女同事有不當行為立刻遭停職調查的風波。前同事指出，朱尚祖在聯發科任職的時候，曾經負責手機部門，甚至擔任執行副總暨共同營運長，當時還被認為是公司刻意栽培的接班人，想不到接班人的位置竟成了朱尚祖人生的巔峰，離開聯發科之後轉到中國手機廠商繼續貢獻專長，並和老東家打對台，但離開聯發科後的朱尚祖似乎就是過氣了，接下來的路走得並不順遂。

1999年進入聯發科的朱尚祖，最早是在DVD事業部門，手機事業崛起後，朱尚祖更負責手機部門，2015年的時候，聯發科將朱尚祖與陳冠州拔擢為共同營運長，其中，朱尚祖負責手機事業部與全球銷售業務。不過，朱尚祖在Helio X30晶片銷售不佳，遭到客戶狂砍訂單5成後離職負責，隨後隨即被中國手機廠小米和OPPO等公司挖腳研發自有的手機晶片，但是，2023年OPPO決定不繼續投入自至手機晶片，關閉OPPO旗下IC設計公司哲庫科技，朱尚祖因此離開手機領域。

擁有交大電子工程碩士學歷的朱尚祖，早期在記憶體晶片廠商華邦電子任職，在半導體領域經營長達30年的時間，經歷算是非常豐富，離開哲庫以後的朱尚祖也沒有沉寂太久，去年6月就被慧榮延攬，負責推動與智慧手機、個人電腦、伺服器和汽車領域，並在強化公司全球研發實力方面扮演關鍵角色。前聯發科的同事認為，朱尚祖的優點是很有膽識，不會去追逐細瑣的事，想不到他在慧榮才待了半年就被停職，非常意外。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

