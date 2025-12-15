竹科慶祝45歲生日 明年樂觀成長

新竹科學園區今天慶祝45歲生日，管理局局長胡世民表示，今年年度竹科招商成果亮眼。(記者洪友芳攝)

〔記者洪友芳／新竹報導〕新竹科學園區今天慶祝45歲生日，管理局局長胡世民表示，今年年度竹科招商成果亮眼，不僅新核准進駐廠商37家，加上現有廠商數量，創下歷年新高，成為營收增長的主要動力，管理局更已設定明年持續引進新廠商的具體目標，預計再引進30家以上廠商，展望樂觀成長。

同時，龍潭園區的擴建計畫正依進度推展，公聽會程序持續進行中，為未來的園區發展奠定基礎。胡世民表示，龍潭園區擴建案預計明年初完成第二場公聽會，待完成後將報請行政院核定。

廣告 廣告

竹科園區上半年營收0.82兆元、年增11.47％，創史上次高。胡世民指出，竹科產業及廠商較多元化，龍頭廠約佔3成營收比重，上半年受惠於AI應用與半導體需求暢旺，帶動A I帶動半導體、面板拉貨效應，營收呈雙位數成長。

【看原文連結】

更多自由時報報導

拒台灣人入境、用龍蝦懲罰你！「這國」進口狂瀉逾7成

手腳太慢買不到！Costco 7款好物超殺折扣只限「這時間」

LTN經濟通》日本創舉 雷射光無線傳輸電力

75歲阿北擁395萬、月領3.6萬爽退休 卻崩潰「犯1錯」慘淪睡速食店

