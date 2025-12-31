竹科房租漲好幾輪！台積電工程師「想睡停車場」 內行曝1招：睡得舒適

生活中心／朱祖儀報導

竹科附近房價不斷上漲。（示意圖／資料照）

許多科技人才到竹科上班，會在附近租屋生活。但近來一名台積電工程師抱怨，剛工作2、3年，房租就被漲了好幾輪，覺得與其繼續被房東剝削，不如直接睡在車上，好奇自己的想法會不會太異想天開？文章曝光掀起討論，還有人建議車款，「買充氣床就很好睡！」

一名工程師在Dcard發文表示，在竹科工作2、3年，房租已經被漲了好幾次，不堪房東持續剝削，因此最近在考慮，是不是可以買輛小轎車，平日2至3天停在公司地下停車場，然後在公司健身房洗澡，下班後把車子挪位置或開到其他廠的停車場，避免被抓過夜違規，其餘天有空就回老家洗衣服及拿補給物品。

原PO表示，這樣不僅來去自如，也比被房東剝削還要划算，但不確定這個方法的可行性有多高，「不確定公司停車場保全會不會天天來趕人，計劃整齣泡湯。」

原PO考慮睡公司停車場。（示意圖／資料照）

網友紛紛看傻表示，「年收300有必要這樣嗎」、「都上山了居然要睡車上……我看了什麼」、「車上只適合小憩，我怕你到時候睡得腰痠背痛，還要花錢去復健按摩，划不來」、「聽起來是可行啦，但也太沒生活品質了吧…你不如騎機車上下班，住偏一點租金便宜的地方，趕快存錢買房比較實際吧」、「幹嘛哪麼累直接睡公司就好了，之前睡過3個多月，免費冷氣機車油錢都省了。」

但也有熱心網友建議，「我跟你講你不要停新廠那種地下停車場，因為很安靜然後地下室不通風很容易被趕，你就停老廠那種立體的，保全來你就說你在睡覺，因為有通風，保全也不太理你」、「睡車上唯一推薦特斯拉，開整晚冷氣（暖氣）也只有掉電10-20%，買張充氣床很好睡的，外面有很多車宿影片可以參考，二手車應該70-80萬就有。」

