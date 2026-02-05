竹科手搖飲霸主曝光！7點半就開門 網讚：錢就該你賺

新竹50嵐寶山店早上7點30分開門，讓上班族每天都能買到「精神糧食」帶上班。（圖／東森新聞）





台灣人愛喝手搖飲，造就全台手搖市場競爭激烈，不少民眾甚至笑稱靠飲料「續命」。日前有一名竹科員工分享，上班途中會經過一家早上7點30分就開門的50嵐，讓他每天一早就能買杯飲料帶到公司，直呼這是不可或缺的「精神糧食」，貼文也因此引發熱烈討論。

竹科50嵐清晨就開賣引討論

一名網友日前在Threads發文分享，指出位於竹科附近的50嵐寶山店清晨就開始營業，並附上一張飲料照片，配文寫道：「進竹科上班的精神糧食與快樂來源」直言每天上班前就能買到飲料，成了支撐他工作的動力。貼文曝光後，引來大量網友共鳴，「竟然有50嵐這麼早開」、「好懂事的店家…早上就有得喝」、「這種店家錢就該你賺」

網友紛紛留言，「謝謝你的資訊！下次買！」、「每天經過都不敢買…我都覺得他還沒開，還在備料」、「還好我家附近的都沒那麼早，不然每天都掙扎找理由不買」、「園區需求啊！業務早上要進廠拜訪當然要帶點『歐密雅給』」、「太棒了！我一直希望手搖飲早點營業」。

此外，還有當地人分享自身觀察，指出他看過多個縣市的50嵐分店，唯獨這間能長期屹立不搖，同一條街上的其他飲料店早已換過好幾輪，加上價格穩定，並未動輒出現70、85元的高價，讓這間店已成為當地上班族清晨必買的手搖飲首選。還有人讚嘆這間店的員工，「那員工幾點要到店煮珍珠啊！好厲害」、「好扯 一早就可以買ㄟ」。

