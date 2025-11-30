竹科效應助攻鄭朝方？他分析態勢狠酸想太多

▲最近一份民調結果顯示，現竹北市長鄭朝方支持度均碾壓潛在對手。（圖／記者陳弘志攝）

[NOWnews今日新聞] 由《中國時報》旗下艾普羅公司近期進行的一份民調顯示，民進黨竹北市長鄭朝方，若對上國民黨籍現任副縣長陳見賢，或是藍委林思銘、立委徐欣瑩，其支持度均大幅領先，而長年關注台灣政治的日本學者小笠原欣幸分析，鄭朝方可能得益於新竹科學園區的外溢效應。不過，國民黨青年軍賴苡任昨（29）日對此指出，鄭朝方並沒那麼強，小笠原所謂的竹科園區的外溢效應，應沒有這麼大。

賴苡任昨上《週末大爆卦》表示，新竹縣選戰民進黨卡的點，是鄭朝方到底要不要選？在到底有沒有這個決心？2026年，鄭朝方只能新竹縣、 新竹市選一個，因為沒有帶職參選的問題，現在就看鄭朝方怎麼決定。地方上說的都是，基本上鄭朝方應該是定於一尊，民進黨應會派他出戰。

賴苡任認為，國民黨的部分，3位人選都很強，徐欣瑩在地已非常多年，而且過去畢竟還有民國黨的身分，也曾是副總統候選人，所以他覺得，徐欣瑩在地非常強，而且家喻戶曉。

賴苡任接著表示，陳見賢過去則是正副議長、副縣長，也是國民黨黨部的主委，地方的人脈、陸戰實力非常強勁，一個宣布參選的起手式聽說就有百來人，甚至連鄭朝方的哥哥都來站台，展現了陳見賢陸戰的實力。

賴苡任說，林思銘則是剛挺過大罷免，過去的知名度雖沒那麼高，但不僅是因為挺過大罷免，尤其是最後要罷免他的票數，比他連署的份數還要少。所以他覺得，林思銘後面的名氣，因為在罷免這段期間，有被拉抬起來，也藉由罷免，更多的是把他原本熟悉的客語區，再往閩南語區的方向去邁進。因此，新竹整個看起來，應該還是需要協調，如果協調不成，那可能就要做民調，

賴苡任認為，鄭朝方並沒有那麼強，畢竟是要整個新竹縣的民調，而不單只是竹北市，所以小笠原欣幸所謂的竹科園區的外溢效應，恐沒有到這麼大。

