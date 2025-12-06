竹科旁「一位難求」？男返家沒機車位 怒踹隔壁車洩恨

男子不斷猛踹旁邊機車的擋泥板。（圖／翻攝自新竹爆料公社）





日前新竹一名男子，深夜騎車回家，發現沒車位了，看到好像能喬出一點空位，於是擅自挪動隔壁機車，但移動完後，他居然直接重重敲擊對方機車後照鏡，還多次踹踢擋泥板。一切行徑都被監視器拍下，警方也以車牌追人，要找出這位隨意破壞的騎士，問他到底是什麼原因要破壞。

巷弄中騎士將機車牽到旁邊立起中柱，但他根本不是車主，挪出空位準備要停進去，以為有了車位，騎士就會離開，不過還沒完，他先是不斷敲打隔壁機車後照鏡，再對著同一台機車擋泥板，不斷踢踢踢，所有行為都躲不過監視器。

其他車主：「誰用的我絕對叫他賠，自己住戶要停，有些也沒位子停啊，你停車就停車，你幹嘛去故意踢別人車，它又不是說擋到你的路。」

民眾看了也覺得超傻眼，再怎麼氣不但先動手，甚至動了腳就是不對。

事情發生在新竹科學園區附近，長春街巷弄中，4號深夜男子準備停車，但黃線全部都被停滿，不知道騎士是不是不滿隔壁機車不立中柱，占了太多空間，於是自行移動車輛後，才會想洩恨破壞機車。

非當事民眾：「這邊很多租房子的，都會停在這邊，有一些民眾就是會去移車還是破壞。」

居民表示附近車位本來就少，又有很多租屋族，大部分以機車代步，可說是一位難求，要是晚回家根本沒得停，因此晚上8點後許多騎士會將車輛停在黃線內，這回機車遭破壞，不少人覺得應該提告。

非當事民眾：「被弄到的車主去告就好，如果是我，我會去告。」

竹市二分局埔頂所長李宏霖：「警方獲報後，立即調閱周邊監視器畫面，目前已鎖定特定對象，通知到案說明中。」

氣噗噗拿別人的愛車當出氣筒，破壞他人財物，當下覺得洩憤，但要是挨告，就看你笑不笑得出來。

