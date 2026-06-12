竹科晶圓大廠夜班男 慘遭同事抓鳥襲胸熊抱

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〔記者蔡彰盛／新竹報導〕竹科某晶圓公司蔡姓員工趁與同事工作大夜班時，從後熊抱還摸生殖器，事後再連續襲胸2次，被害人憤而報警提告，新竹地院依性騷擾罪將蔡男判刑。

法官調查，蔡男與A男為竹科晶圓公司同事，113年9月13日0時30分許，蔡男趁A男在包裝機前方操作電腦而不及抗拒之際，自身後以雙手環抱並觸摸A男生殖器，經A男出聲制止後，再趁A男不及抗拒之際，旋即觸摸胸部得逞。

當天4時8分許，蔡男趁A男查看貨架上貨物而不及抗拒之際，自身後以雙手觸摸胸部再度得逞，經A男閃避及大聲喝斥後，蔡男始罷手離去。經A男向公司反映，並報警處理後，始查悉上情。

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法官審酌蔡男不思尊重他人身體自主權利，竟對被害人性騷擾，漠視他人身體自主權，並對被害人身心產生不安全感及心理陰影，雖於審理時與被害人達成和解，然未能完全履行和解條件賠償，最後依犯性騷擾防治法之性騷擾罪判刑4月，得易科罰金。

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