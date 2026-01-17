竹科男手指卡關 微創超音波刀切除痛風石解困

李姓工程師有痛風病史，右手食指和中指出現腫塊（左圖），經接受「微創超音波刀痛風石切除手術」擺脫硬塊（右上圖），握拳、打字也輕鬆許多（右下圖）。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

56歲竹科李姓工程師有痛風病史，2年多前發現右手食指和中指出現腫塊，外觀明顯，敲鍵盤常感不適、抓握動作緊繃感，就診確認為痛風石。經接受「微創超音波刀痛風石切除手術」（健保結付），不僅擺脫礙眼硬塊，握拳、打字也輕鬆許多。過程僅需局部麻醉、不需住院，術後當天即可恢復日常活動。

長安醫院骨科醫師陳冠儒表示，台灣痛風盛行率約1.2～6.24%，原住民族群更高達10.42%，其中約2成患者會發展出尿酸結晶累積的痛風石。初期影響外觀，若延誤治療將侵蝕關節、肌腱韌帶、破壞骨頭，最終導致關節腫痛、變形甚至影響走路、穿鞋等日常活動。

陳冠儒指出，痛風石深入周邊組織後，傳統手術只能針對較大結石處理；想清除更徹底常連帶損傷筋腱、韌帶影響術後功能，也造成傷口癒合慢、發炎、感染機會增加。

微創超音波刀利用高速震動原理，精準震碎並清除痛風石，同時保護神經、血管與韌帶；也因手術時間短、麻醉需求低，傷口更小、恢復更快，對心血管疾病或糖尿病患者尤其安全。

陳冠儒提醒，若身上已經出現明顯摸得到、看得到硬腫塊，且過去曾有痛風發作紀錄，藥物治療仍無法改善，應盡早就醫評估是否手術介入，避免拖到關節變形或皮膚破裂，增加治療難度。而手術只是治標，真正關鍵在於長期控制尿酸，「控制得當，痛風石自然不會再找上門」。