竹科男過斑馬線被撞死！家屬質疑取消綠燈早開恐釀禍

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市勝利7、8街原本是雙向車道，為了紓解竹北東、西向交通打結問題，逐步從國道東側、莊敬北路以西作為配對的單行道，去年底這個配對單行道向東擴大到自強北路路段。週三在勝利7街1段、莊敬3路口斑馬線上，1名程先生不幸被左轉彎的車輛撞擊喪命，其女質疑，在尚未是單行道之前，路口的行穿線綠燈都會比車道的綠燈早開5秒鐘，讓行人可以率先通過，不用擔心轉彎車輛，但改成單行道之後，早開綠燈被取消，行人與車輛同步，研判就是其父遇害的重大原因之一。

縣府交通處表示，針對程先生一家的不幸，他們表示遺憾和哀悼，對於家屬所提觀察和建議，他們會在縣警局就死亡車禍現場邀集各單位現勘時，納入會勘重點釐清事項，並調閱事故肇事統計分析、現況車流量調查等，通盤檢討交通設施與道路設計的安全性，識別潛在危險因素進而提出改善建議，改善方式也會納入縣府道安會報討論和列管。

另外，程先生的小女兒還說，由於勝利7街1段從莊敬北路到自強路段，中間有許多小路口，且沒有禁止左右轉彎，在每個路口號誌都是同步連動之下，汽機車駕駛為了「搶綠燈」，車速只會快，不會慢，想要左、右轉的車輛一樣如此。以前有行穿綠燈早開5秒，駕駛人都未必會禮讓，現在這關鍵5秒被取消了，駕駛人為了不讓紅燈攔下，更不會禮讓行人。

程先生大女兒也說，人行道近路口處控制號誌的設施，她觀察會阻擋住行人，導致駕駛人不容易察覺，所以研判也是平添行人穿越馬路的風險，她建議路口處類似的設施或電箱，相關單位都應該全面性的檢討。

程先生長女也很難過，其父發生意外後，她們返回現場招魂，很多人都有看到，但是所有經過的車輛都不見減速，行人地獄的惡名，除了相關單位要努力改善消除，國人們的用路觀念是否也應該大家一起加加油、努力？

程先生女兒表示事發現場如圖中交通號誌控制設施，有阻擋駕駛人發現人行道上行人的問題。(記者黃美珠攝)

事發路口，行穿綠燈和車道綠燈同步亮起，正是程家家屬和附近周邊居民認為不利行人穿越路口的重大危險因子。(記者黃美珠攝)

程先生的妻子和2名女兒緊握雙手，強調她們發起鮮花和留言板祭奠「行人地獄」，是想喚醒大家交通安全的重要性，不論是行人或是駕駛人都需要安全回家。(記者黃美珠攝)

