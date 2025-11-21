竹科男「手關節突起」影響活動 不是腫瘤是痛風石

台中一名竹科工程師因右手關節出現多處硬塊而影響日常活動，就醫後確診為痛風石。專家指出，痛風石是血液中尿酸過高在體內組織形成的結晶沉積物，輕則造成慢性發炎，嚴重時會導致關節變形。傳統手術只能清除大塊結石，而新型超音波微創技術則能更精準治療，有效清除藏在肌肉纖維中的小塊結石。醫師也提醒民眾注意飲食控制，避免高普林食物，並保持適當水分攝取以預防痛風發作。

竹科男手「關節突起」影響活動 不是腫瘤是痛風石。(圖／TVBS)

陳冠儒進一步說明，痛風石的觸感堅硬，就像卡在身體組織裡的粉筆灰或花生粒，不僅會引起慢性發炎、關節僵硬，嚴重時還會造成關節變形。傳統的治療方式是切除大塊結石，但這種方法難以徹底清除韌帶、肌腱組織中的尿酸結晶。相較之下，超音波骨刀具有震盪沖洗的效果，對於這種較硬的結晶，能進行更有效的震盪切除。

「痛風石」非普通結石 醫師：像卡身體裡的粉筆灰

冬令進補時，大家常喜歡食用火鍋湯底、海鮮、內臟和菇類等美味食物，但這些高普林食物在體內會分解出尿酸。當血液中尿酸濃度過高時，就可能引發痛風。醫師提醒，若膝蓋關節出現劇烈疼痛且持續一至兩天，應考慮是否患有痛風。確診後，患者需定時服藥，每天飲用1500至2000cc的水，並每三個月抽血追蹤，以控制病情並避免手術治療。

高普林食物在體內會分解出尿酸。當血液中尿酸濃度過高就可能引發痛風。(圖／TVBS)

