竹科空品維護區2026加嚴車輛排放檢驗 違者最高罰6萬元

新竹縣市政府攜手推動新竹科學園區空氣品質維護區擴大管制措施，自115年起分階段實施更嚴格的車輛排放標準，針對柴油大客貨車、燃油機車及施工機具進行全面管理，違規者最高可處新臺幣6萬元罰鍰。

竹市自111年起逐年劃設「空氣品質維護區」 。（圖／翻攝自新竹市環境保護局臉書）

新竹科學園區空維區將進入第二階段管制，自115年1月1日起納入出廠滿5年燃油機車，自115年7月1日起將納入管制柴油施工機具。新竹市環境保護局說明，竹市自111年起逐年劃設空氣品質維護區，至今共完成劃設新竹轉運站、虎林學區、新竹科學園區及馬偕兒童醫院等4處。

廣告 廣告

管制措施採分階段實施，115年1月1日起，出廠滿3年以上的柴油大客貨車，必須每年通過柴油車黑煙排放不透光率檢驗，並持有1年內檢驗合格紀錄或自主管理標章未逾有效期限，同時出廠滿5年以上的燃油機車應完成最近1年度排氣定期檢驗合格。115年7月1日起，所有柴油引擎之施工機具必須取得有效期限的施工機具清潔排放自主管理標章。

新竹空維區擴大管制措施。（圖／翻攝自新竹縣政府官網）

新竹縣環境保護局提醒，自115年1月1日起，凡出廠滿3年以上未檢驗合格的柴油大客貨車，或出廠滿5年以上未定檢合格的燃油機車，若進入新竹科學園區空氣品質維護區，將依空氣污染防制法處車輛使用人或所有人新臺幣500元以上至6萬元以下罰鍰。

新竹市環保局說明，目前柴油車已授權認證2家保檢合一保養廠，包括永豐噴射器有限公司及中興柴油邦浦企業社，轄內現有85家機車排氣檢驗站，方便車主定期辦理排氣檢驗。新竹縣環保局呼籲民眾主動配合機車定期檢驗，建議加入新竹縣機車定檢簡訊通知服務，因應無紙化政策已不再寄送明信片通知。

延伸閱讀

結紮3年老婆疑懷孕？醫：漏做「分層縫合」恐術後復通

離奇失蹤！陸女登歐洲郵輪後人間蒸發 未有下船紀錄

下波冷空氣更強！「0度線」高度降低 高山有望飄雪