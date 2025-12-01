竹科紅利變教育黑洞：新竹孩子正在擠向同一扇窄門

[FTNN新聞網]文／杜聖聰（銘傳大學廣播電視學系系主任）

新竹的教育正處在一個詭異卻真實的「平行時空」裡。當全台陷入少子化的雪崩，新竹卻因竹科效應吸引大量工程師家庭移入，使學齡人口逆勢成長。人口像蒸氣一樣不斷壓上來，但學校、教室與師資卻來不及長大。

當全台陷入少子化的雪崩，新竹卻因竹科效應吸引大量工程師家庭移入，使學齡人口逆勢成長。（圖／翻攝Google Map）

根據資料，新竹市近六年雖然淨流失647人，但竹縣淨移入821人，使大新竹形成「入學需求長期大於出生人口」的罕見現象。這股張力在2027年將被推到最高點。116學年度預估出現超過2,000人的高中容量缺口，等於50至60間教室的短缺，是近20年最嚴重的結構性危機。

然而，新竹面臨的並不只有「學生太多」的問題。未來還會遭遇「學生太少」的另一個極端。

資料顯示，高中學齡人口將於117年達到9,744人的高峰。但國小新生卻從同一年起跌破6,000人，122學年高中端僅剩約8,100人。也就是說，新竹正在承受「暴增與暴跌」的雙重拉力。今年怕塞不下，五年後又怕空太多，教育系統若沒有波段治理能力，只會在危機之間疲於奔命。

#人口壓力更帶來質變焦慮

113年會考中，竹苗區竟有1,750名5A考生，占全部考生的20%。這個數字遠超過許多縣市前三志願的招生名額。於是，優秀不再稀罕，非常優秀才有競爭力。

在新竹，5A不再能保證錄取，只是竹中、竹女、實驗這些明星高中的「基本入場券」。許多孩子甚至必須比到5A10+或作文滿級分，才能勉強跨過那道狹窄門檻。升學因此變成一場壓力型運動。孩子跑得快還不夠，還得跑得完美。

在公立名額不足、比序激烈的環境下，新竹的私立高中，如曙光、光復、磐石等校，就成為不可忽視的「安全閥」。它們吸納了大量在公立競爭中落榜的學生，也提供語言、國際、管理等不同特色的替代路徑。

這些私校的存在，讓整個教育生態避免全面失衡。但當公立塞滿、私立飽和、跨縣市通學再度增加時，任何單一體系都無法獨自承擔。但新竹市教育的真正出路仍然是「公私協力」，而不是把壓力丟給某一方。

更深層的問題是，#台灣整體教育投資的不足。

2022年數據顯示，台灣高等教育經費僅占GDP的0.5%，在OECD觀察國中排名最後。教育品質在全球排名第21，落後日本第7、德國第3與英國第1。科技業吸引世界級人才，但教育系統卻沒有相應強化，新竹自然成為政策落差最先爆裂的城市。

因此，新竹不能再依賴「前三志願」維持教育信心，而必須建立一個重新分配光源的教育網絡。透過清大、交大等頂大支援，建功、成德、香山等社區高中可以發展醫療、生技、大學專題等特色課程，讓社區校真正成為「可選擇」。

技職體系如新竹高工、新竹高商若能與竹科企業建立實習站、產學直通與業師協同，技職教育便能成為孩子通往未來產業的主幹道路，而不是退場選項。

#新竹的教育正站在臨界點上。

一端是逆勢成長的人口洪流，一端是即將到來的少子化斷崖，中間是被5A通膨推得滿身傷痕的孩子。唯有從「名校唯一」走向「校校有底氣」，從「資源集中」走向「資源外溢」，從「孤軍奮戰」走向「公私協力」，新竹的孩子才能不再擠向同一扇窄門。

真正的教育，是讓家門口的每一所學校，都能成為孩子自信長大的地方。而新竹能不能跨過2027，也能不能撐過2033，將是這座城市面對下一個世代的共同考驗。

資料來源來自於《大學問》提供

