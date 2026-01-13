竹科老廠爆掏空／假發票請款、疑內線交易 光耀科董座涉掏空

光耀科前董座郭維斌遭大股東指控，大量核准中國子公司浮報的檢測與人事費用。（今周刊）

上櫃公司又傳掏空案，甫轉手不滿2年的光學廠光耀科技（簡稱光耀科），去年12月傳出前董座郭維斌涉嫌掏空公司，遭檢調搜索。由於光耀科原母公司為上市光學廠光群雷射（簡稱光群雷），與新股東交易時，雙方簽訂契約明定，光耀科無未經揭露而足以影響公司營運或財務狀況之負債、無違法或侵害第三人之情事，無對公司財務、業務或股東權益有重大不利之影響，否則將負連帶責任。新團隊進駐後，發現中國子公司有低報員工社會保險，及用幽靈公司開立發票浮報費用等問題，不滿被騙的大股東已向光群雷提告求償4.5億元，準備討回公道。

上櫃公司光耀科技（簡稱光耀科）在原母公司光群雷射（簡稱光群雷）出售給新團隊之後，被發現疑似遭前經營團隊掏空，去年12月19日檢調單位發動搜索，包括前董事長郭維斌、前總經理袁廣麟、中國子公司寧波光耀總經理洪啟迪，以及郭維斌的兒子郭建洲都遭約談。

竹科小有名氣的光耀科，是由光群雷董座郭維武與郭維斌兄弟創辦，曾在兩岸光學膜市場占有一席之地，客戶涵蓋群創、友達、京東方、華星等一線科技與面板大廠。近年來，光學膜市場競爭激烈，公司營運每況愈下，前年光耀科四處尋找新買家，被年僅38歲的春虹建設二代黃宗元，聯手4位二代好友入主。

沒想到，新團隊入主之後，發現郭維斌與前任團隊在經營期間，疑似藉由職務之便，大量核准光耀科中國子公司—寧波光耀浮報檢測與人事費用，金額高達新台幣5,000多萬元。「請款的發票都是假的，連收據上的公司行號都不存在。實在有夠離譜！」不滿被騙的大股東氣憤地說。

據知情人士對本刊表示，新團隊進駐光耀科之後，才發現寧波子公司的費用暴增3倍，經查核發現，原本應由客訴與品管部門由下往上簽核的檢測費用，竟以一張簡單的請款單就向台灣總部請款。「沒有任何型號、數量與明細，只有郭維斌的簽名，就要總公司付款，實在太不合理。」該人士搖著頭說。

當新團隊撤換寧波子公司總經理，進一步徹查發現，前團隊不僅用假發票與收據請款，多年來為包庇舞弊，還發給寧波子公司財務、業務與品保在內的6位經理人，每月薪資約新台幣14萬到20萬元高薪，外加4到6個月的年終獎金，甚至連個人所得稅都是公司支付。「（光耀科）連續2年每股大虧5元，主管竟坐領高薪，講穿了，就是用錢讓他們閉嘴。」新團隊主管嘆口氣說，「若再進一步查核其他交易，可能還會爆出更多的異常。」

就在停止給付不合理費用後，光耀科新團隊立刻遭中國員工報復。「寧波員工開始怠工，不領料也不生產，甚至向主管機關舉報過去未足額繳納員工社會保險。要郭維斌出面解決，他卻雙手一攤說沒辦法。」知情人士透露。因為低報社會保險，光耀科將因此遭罰並補繳人民幣644萬元（約新台幣2,784萬元）。

