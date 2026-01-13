竹科老廠爆掏空1／春虹建設二代組團進駐光耀科 查帳空窗期驚覺請款發票全灌水

光耀科董事長黃宗元同時也擔任春虹建設副董事長，跨界進入科技業卻誤踩地雷。（翻攝春虹建設臉書）

春虹建設二代黃宗元斜槓科技業，聯手4位二代好友入主光耀科，想不到新經營團隊進駐之後發現，前董事長郭維斌和前經營團隊在經營期間，疑似藉由職務之便，大量核准光耀科中國子公司浮爆的檢測與人事費用，不但請款的發票是假的，就連收據上的公司行號也不存在。

在竹科小有名氣的光耀科，是由光群雷董座郭維武與郭維斌兄弟創辦，曾在兩岸光學膜市場占有一席之地，客戶涵蓋群創、友達、京東方、華星等一線科技與面板大廠。近年來，光學膜市場競爭激烈，公司營運每況愈下，前年光耀科四處尋找新買家，被年僅38歲的春虹建設二代黃宗元，聯手4位二代好友入主。

沒想到，新團隊入主之後，發現前董事長郭維斌與前任團隊在經營期間，疑似藉由職務之便，大量核准光耀科中國子公司—寧波光耀浮報檢測與人事費用，金額高達新台幣5,000多萬元。「請款的發票都是假的，連收據上的公司行號都不存在。實在有夠離譜！」不滿被騙的大股東氣憤地說。

據知情人士對本刊表示，新團隊進駐光耀科之後，才發現寧波子公司的費用暴增3倍，經查核發現，原本應由客訴與品管部門由下往上簽核的檢測費用，竟以一張簡單的請款單就向台灣總部請款。「沒有任何型號、數量與明細，只有郭維斌的簽名，就要總公司付款，實在太不合理。」該人士搖著頭說。

當新團隊撤換寧波子公司總經理，進一步徹查發現，前團隊不僅用假發票與收據請款，多年來為包庇舞弊，還發給寧波子公司財務、業務與品保在內的6位經理人，每月薪資約新台幣14萬到20萬元高薪，外加4到6個月的年終獎金，甚至連個人所得稅都是公司支付。「（光耀科）連續2年每股大虧5元，主管竟坐領高薪，講穿了，就是用錢讓他們閉嘴。」新團隊主管嘆口氣說，「若再進一步查核其他交易，可能還會爆出更多的異常。」

就在停止給付不合理費用後，光耀科新團隊立刻遭中國員工報復。「寧波員工開始怠工，不領料也不生產，甚至向主管機關舉報過去未足額繳納員工社會保險。要郭維斌出面解決，他卻雙手一攤說沒辦法。」知情人士透露。因為低報社會保險，光耀科將因此遭罰並補繳人民幣644萬元（約新台幣2,784萬元）。

不滿權益受損，光耀科大股東、礁溪長榮鳳凰酒店副董事長陳建富在獲得4位股東同意後，決定向郭維斌和出售股權的光群雷求償。「入主之前，郭維斌曾打包票公司完全合法合規，絕無隱匿負債與欠稅，雙方簽訂的『公開收購股票契約書』明明白白寫著，母公司光群雷也出具連帶保證。現在依照契約，正式向光群雷提告求償4.5億元。」大股東友人對本刊說。

不僅如此，黃宗元友人表示，郭維斌要賣光耀科時，對新股東做了很多簡報，「勾勒美好遠景，還承諾今（2026）年營運就可轉正（獲利），我們也讓郭維斌留任服務，沒想到卻是把新股東當接盤俠，接手後才發現一堆負毛利產品，還有很多已出貨的商品，被反映有問題退貨並要求折讓，讓公司做白工的問題越來越多。」

