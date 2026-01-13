竹科老廠爆掏空2／光耀科前董座2手法掏空公司 大股東求償千萬元

光耀科經營權易主之後，中國寧波子公司費用突然暴增。（翻攝光耀科技官網）

2年前入主光耀科的新經營團隊發現，前董事長郭維斌透過兩手法掏空公司，第一招是用假發票和收據浮報中國寧波子公司的檢測費用，第二招則是給付當地的6名主管高薪，叫他們閉嘴。光耀科大股東認為，郭維斌的作法損害公司利益和股東權益，已經向法院提告，求償1,000萬元。

據知情人士對本刊表示，新團隊進駐光耀科之後，才發現寧波子公司的費用暴增3倍，經查核發現，原本應由客訴與品管部門由下往上簽核的檢測費用，竟以一張簡單的請款單就向台灣總部請款。「沒有任何型號、數量與明細，只有郭維斌的簽名，就要總公司付款，實在太不合理。」該人士搖著頭說。

廣告 廣告

當新團隊撤換寧波子公司總經理，進一步徹查發現，前團隊不僅用假發票與收據請款，多年來為包庇舞弊，還發給寧波子公司財務、業務與品保在內的6位經理人，每月薪資約新台幣14萬到20萬元高薪，外加4到6個月的年終獎金，甚至連個人所得稅都是公司支付。「（光耀科）連續2年每股大虧5元，主管竟坐領高薪，講穿了，就是用錢讓他們閉嘴。」新團隊主管嘆口氣說，「若再進一步查核其他交易，可能還會爆出更多的異常。」

就在停止給付不合理費用後，光耀科新團隊立刻遭中國員工報復。「寧波員工開始怠工，不領料也不生產，甚至向主管機關舉報過去未足額繳納員工社會保險。要郭維斌出面解決，他卻雙手一攤說沒辦法。」知情人士透露。因為低報社會保險，光耀科將因此遭罰並補繳人民幣644萬元（約新台幣2,784萬元）。

不滿權益受損，光耀科大股東、礁溪長榮鳳凰酒店副董事長陳建富在獲得4位股東同意後，決定向郭維斌和出售股權的光群雷求償。「入主之前，郭維斌曾打包票公司完全合法合規，絕無隱匿負債與欠稅，雙方簽訂的『公開收購股票契約書』明明白白寫著，母公司光群雷也出具連帶保證。現在依照契約，正式向光群雷提告求償4.5億元。」大股東友人對本刊說。

不僅如此，黃宗元友人表示，郭維斌要賣光耀科時，對新股東做了很多簡報，「勾勒美好遠景，還承諾今（2026）年營運就可轉正（獲利），我們也讓郭維斌留任服務，沒想到卻是把新股東當接盤俠，接手後才發現一堆負毛利產品，還有很多已出貨的商品，被反映有問題退貨並要求折讓，讓公司做白工的問題越來越多。」

此外，新團隊也發現，郭維斌用公款承租BMW 840豪車給擔任副總的兒子使用3年，累計租金達567萬元，不僅從未在財報揭露，卸任董座還繼續讓兒子使用。

「郭維斌一年薪水拿490萬元，卻未能盡善良管理人的義務，維護公司最大利益，所以向他求償1,000萬元；光群雷賣光耀科時，也在契約上連帶保證，結果這些虛報的費用就連交給誰都沒說清楚。」大股東越說越氣。

更多鏡週刊報導

竹科老廠爆掏空3／成敗都是宅經濟 光耀科4年內樓起樓塌

竹科老廠爆掏空／假發票請款、疑內線交易 光耀科董座涉掏空