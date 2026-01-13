竹科老廠爆掏空3／成敗都是宅經濟 光耀科4年內樓起樓塌

光耀科主要產品為筆電液晶螢幕的增亮膜。（翻攝京東方官網）

主業為生產銷售增亮膜的光耀科，在2020年的時候，受惠新冠疫情引爆宅經濟需求，帶動筆電、平板電腦和顯示器需求大增，每股盈餘達到2.18元，想不到疫情退燒後庫存難以消化，到了2023和2024年的時候，竟然連續2年每股虧損達到5元以上，母公司光群雷不堪光耀科連2年的大額虧損，於是出清持股，短短4年的時間，光耀科就樓起樓塌，電子業的快速起落，令人心驚。

成立於2004年的光耀科，是研發製造手機、筆電及車用液晶（LCD）顯示器的增亮膜，並透過寧波子公司進行增亮膜裁切。2020年受惠於新冠疫情，引爆宅經濟需求，帶動筆電、平板電腦和顯示器需求大增，光耀科每股盈餘一度高達2.18元，股價最高衝到90元。

疫情過後，全球筆電庫存爆滿，讓光耀科業績崩跌，加上未能及時轉型，導致2023年和2024年連2年每股爆虧超過5元，光群雷董事長和董事郭維武、郭維斌兄弟為求解套，在市場尋求買家，前年春虹建設二代黃宗元聯手4位二代好友，以4.5億元吃下光群雷手中43.1％的光耀科股權，光群雷因此獲利2億元。

生產結合防偽設計的雷射紙和雷射膜的光群雷，1988年成立，是竹科老牌電子廠，董事長郭維武擁有美國紐約大學電機博士學歷，由於光群雷並未搭上AI大趨勢，原本穩定的業績已連續2年衰退，去年第二季也出現虧損。

令人訝異的是，新團隊入主之後，發現郭維斌與前任團隊在經營期間，疑似藉由職務之便，大量核准光耀科中國子公司—寧波光耀浮報檢測與人事費用，金額高達新台幣5,000多萬元。「請款的發票都是假的，連收據上的公司行號都不存在。實在有夠離譜！」不滿被騙的大股東氣憤地說。

光耀科大股東去年10月22日就向台北地方法院提告求償，同時把起訴狀寄給光群雷，由於求償金額已達光群雷實收資本額17.4億元的1／4以上。但截至目前為止，光群雷並未做出任何重大訊息說明，日前成交量還異常爆大量，據公開資訊觀測站資料顯示，去年12月光群雷內部人股權持有張數比前一個月減少4.12％。「未對遭提告求償4.5億元一事說明，光群雷還爆發異常交易，是否有內線交易情事，值得主管機關重視。」市場人士說。

針對光群雷遭求償4.5億元卻未做重大訊息公告，光群雷表示尚未接到法院起訴狀，因此未進行重大訊息說明。證交所主管則表示，已經提醒光群雷，一旦接獲法院起訴狀，就要進行重大訊息說明。針對光群雷交易量異常放大的問題，交易所主管表示，監視部門每天都會針對交易情形進行監控，監控狀況則不方便回應。至於郭維斌，在截稿前尚未回應。

