竹科×新竹臺大強強聯手！「智慧篩檢」成果發表 加速醫療科技落地

新竹臺大分院吳振吉副院長（右一）、臺大醫院張毓廷教授（中）與竹科管理局胡世民局長（右三）攜手產學研醫團隊，共同推動智慧醫療跨域合作。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹臺大分院廿日攜手新竹科學園區管理局共同舉辦「智慧篩檢、共創健康」成果發表暨媒合會，以「智慧篩檢」與「精準健康」為主軸，串聯產業、學研與臨床端能量，促進創新技術從研發、驗證到臨床應用與商品化的加速推進。活動吸引超過八十位專家學者、醫事人員及產業代表共襄盛舉，現場交流熱絡。

新竹臺大分院副院長吳振吉表示，本院將持續扮演產業與臨床之間的重要橋樑，整合新竹地區豐沛的科技與學研能量，深化智慧醫療、精準健康與生醫科技的跨域合作，協助創新技術更有效率地導入臨床，實質回饋民眾健康。此次成果發表暨媒合會的成功舉辦，也象徵新竹臺大分院在智慧醫療發展道路上邁向重要里程碑。

臺大醫院張毓廷教授指出，透過成果發表與媒合交流，可促進臨床端與產業端的深度互動，建立技術研發與實際醫療需求之間的溝通橋樑。醫師、工程師與研究人員經由面對面交流，針對臨床流程整合、病人安全、法規考量及合作模式等議題進行深入討論並啟動後續合作，展現智慧醫療應用落地的高度可行性。

竹科管理局長胡世民表示，園區廠商與醫療體系的緊密合作，是推動健康科技與智慧生醫產業發展的重要基石。他肯定新竹臺大分院長期協助園區廠商進行臨床需求分析、技術驗證與媒合，並期盼透過此次活動促成更多跨域合作，加速創新成果導入臨床場域。

新竹臺大分院表示，未來將持續以臨床需求為核心，結合新竹科學園區完善的產業聚落與學研能量，深化產官學醫合作，打造智慧醫療與精準健康的實證與落地平台，協助創新技術加速導入臨床應用，全面提升醫療品質，讓科技發展真正回饋民眾健康。