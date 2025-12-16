竹科45周年園慶 交流活動熱絡

竹科45周年園慶活動，貴賓踴躍出席。





竹科45周年園慶15日舉行，園區同業公會李金恭理事長、謝其嘉監事長、蔡國洲副理事長、國科會蘇振綱副主委等均到場祝賀，活動現場邀請「竹科實中混聲合唱團」以及「Dolce Studio朵玥樂團」帶來精彩表演，展現園區多元樣貌，共同祝賀新竹科學園區45週年生日快樂。

國科會蘇振綱副主委致詞時表示，新竹科學園區是台灣發展高科技產業的標竿與創新樞紐，身為竹科人是一份榮耀，今年三大科學園區創下營業額雙位數成長的佳績，感謝管理局團隊的努力，期勉未來仍要持續作為廠商的後盾；政府刻正推動AI新十大建設，包含矽光子、量子、AI以及智慧機器人的發展，都非常需要園區廠商共同投入與努力，未來會與園區事業夥伴攜手，持續投資台灣，讓產業生態系更加堅韌。

竹科管理局胡世民局長表示，45年對園區來說不只是數字，是無數人的努力夢想與心血，科管局會繼續與廠商並肩而行，作為廠商最堅強的後盾，也要讓更多的夢想由竹科萌芽、成長，走向全世界。胡世民局長也特別邀請竹科管理局的一級主管上台，帶領共同打拼的同仁齊賀竹科生日快樂。

竹科45周年園慶特別安排新創展覽活動，由2025年參與新加坡科技創新週（SWITCH）的8家竹科潛力新創團隊展示，交流活動十分熱絡；現場也頒發本年度「優良廠商創新產品獎」、「研發成效獎」、「 事業廢棄物減量及循環經濟成效績優企業獎」。

