竹竹苗「園縣市高峰會」攜手推進大新竹輕軌 盼中央調增機關法定員額總數

竹竹苗「園縣市高峰會」第12次會議今(6)日下午在新竹市登場，(圖由左至右) 新竹科學園區管理局長胡世民、新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安、苗栗縣長鍾東錦、新竹科學工業園區同業公會理事長李金恭共同主持。（記者曾芳蘭攝）

記者曾芳蘭／竹市報導

竹竹苗「園縣市高峰會」第十二次會議六日下午在新竹市國賓飯店登場，會中針對大新竹輕軌、調增縣市政府法定員額總數等議題進行討論，展現「園縣市」團結一心的決心，健全竹竹苗科技生活圈，為園區及地方鄉親、創造更便利、繁榮的生活願景。

新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、新竹科學園區管理局長胡世民，以及新竹科學工業園區同業公會理事長、李金恭共同主持，這也是高虹安復職後首度與會。

楊文科表示，「園縣市高峰會」推動至今、已累積達成七五項合作提案，成果極為豐碩。其中，「新竹縣市輕軌紅、藍線」已成功獲得交通部補助二千一百萬元經費、辦理可行性研究。

楊文科特別針對員額編制的問題指出，縣府人事處去年八月有申請希望調整編制，但始終未得到回音，比起其他縣市一位公務員服務二百五十人，竹縣要服務五百個鄉親，等於是兩倍的壓力。

新竹市長高虹安表示、新竹縣、市已達成共識，各分擔百分之五十的地方自籌款，並規劃納編分年度預算，攜手推動大新竹輕軌紅藍線整合可行性研究，期望在十六年內輕軌可以順利興建完成、未來將評估延伸至苗栗縣竹南、頭份地區，促進竹竹苗區域交通及產業發展，提升民眾通勤與轉乘的便利性。

針對地方政府員額問題，高虹安指出，現行法定員額總數上限，仍以民國八十七年的人口數來計算，包括人口數、土地面積還有自主財源等都無法反映現行需求，新竹市人口數與當時相比已增加十萬人，人口成長的幅度高達百分之二十七點八五，盼中央從實務面檢討制度，適度修法增編地方機關員額。

針對大輕軌議題，鍾東錦提到，其實苗栗也想搭便車，只是真的能力有限，待大新竹輕軌真的成型，未來要拉到香山，竹南、頭份要到新竹上班的人也夠多，屆時有機會規畫銜接；至於人事部分，三個縣市都有類似問題，也建議共同拜訪人事行政總處，盼讓人事穩定，讓公務人員有光榮感。