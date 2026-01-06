竹竹苗「園縣市高峰會」攜手推進大新竹輕軌 調增縣市府法定員額總數

(觀傳媒桃竹苗新聞)【記者金祐妤/新竹報導】竹竹苗「園縣市高峰會」第12次會議今(6)日下午在新竹市登場，由新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、新竹科學園區管理局長胡世民，以及新竹科學工業園區同業公會理事長、李金恭共同主持，這也是新竹市長高虹安復職後首度與會，會中針對大新竹輕軌、調增縣市政府法定員額總數等議題進行討論，展現「園縣市」團結一心的決心，健全竹竹苗科技生活圈，為園區及地方鄉親、創造更便利、繁榮的生活願景。

竹竹苗「園縣市高峰會」第12次會議今(6)日下午在新竹市登場，(圖由左至右) 新竹科學園區管理局長胡世民、新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安、苗栗縣長鍾東錦、新竹科學工業園區同業公會理事長李金恭共同主持。（圖／記者金祐妤攝）

楊文科表示，「園縣市高峰會」推動至今、已累積達成75項合作提案，成果極為豐碩。其中，「新竹縣市輕軌紅、藍線」已成功獲得交通部補助2,100萬元經費、辦理可行性研究。楊文科強調，大眾捷運系統是解決園區通勤與鄉親交通的最佳解方，雖然大新竹捷運起步較慢，但未來將與市府密切配合，加緊建設腳步，縮短規劃與施工的期程。

楊文科特別針對員額編制的問題指出，縣府人事處去年8月有申請希望調整編制，但始終未得到回音，他說，新竹縣每個公務人員都很辛苦，比起其他縣市政府1位公務員服務250人，竹縣要服務500個鄉親，等於是2倍的壓力。

新竹市長高虹安表示、新竹縣、市已達成共識，各分擔50%的地方自籌款，並規劃納編分年度預算，攜手推動大新竹輕軌紅藍線整合可行性研究，期望在16年內輕軌可以順利興建完成、未來將評估延伸至苗栗縣竹南、頭份地區，促進竹竹苗區域交通及產業發展，提升民眾通勤與轉乘的便利性。

針對地方政府員額問題，高虹安指出，現行法定員額總數上限，仍以民國87年的人口數來計算，包括人口數、土地面積還有自主財源等都無法反映現行需求，新竹市人口數與當時相比已增加10萬人，人口成長的幅度高達27.85％，盼中央從實務面檢討制度，適度修法增編地方機關員額。

針對大輕軌議題，鍾東錦提到，其實苗栗也想搭便車，只是真的能力有限，待大新竹輕軌真的成型，未來要拉到香山，竹南、頭份要到新竹上班的人也夠多，屆時有機會規畫銜接；至於人事部分，3個縣市都有類似問題，也建議共同拜訪人事行政總處，盼讓人事穩定，讓公務人員有光榮感。