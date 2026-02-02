竹笙檢出重金屬！ 黃仁勳剛造訪過「嘉佩樂酒店」違規上榜 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

抽驗年節應景食品，多家知名店家違規上榜！台北市衛生局今（2）日公布最新一波查驗結果，一口氣發現有多達20件產品不符規定，其中包括輝達執行長黃仁勳才剛造訪過的嘉佩樂酒店，還有上海鄉村、雅苑粵菜港式茶飲以及city’super復興店，均有產品被檢出重金屬、漂白劑或甜味劑不合格，全數下架，並溯源開罰。

台北市衛生局這一波是至賣場、傳統市場、餐飲店、食品行等地點進行年節食品抽驗，共計抽驗花椒、竹笙、菇類、米溼製品、白木耳、花生製品、金針、烘焙食品、生鮮蔬果、堅果加工、即食豆製品、生鮮肉品及其加工品、生鮮水產及其加工品等計181件，其中20件產品不符規定。

其中，台北嘉佩樂酒店抽驗到的「竹笙（有效日期：20270324）」檢出重金屬鎘 4mg/kg（標準:2mg/kg以下），來源廠商為新北市成豐行；上海鄉村天母別館抽驗到的「開洋（蝦米干）（有效日期：20290828）」檢出漂白劑二氧化硫0.22g/kg（標準：0.10g/kg以下），來源廠商為宏濱國際貿易有限公司。

另外，雅苑粵菜港式茶飲抽驗到的「開洋（蝦米）（有效日期：20290828）」檢出漂白劑二氧化硫 0.20g/kg（標準：0.10 g/kg以下），來源廠商為宏濱國際貿易有限公司；city’super復興店抽驗到的「烏魚子（有效日期：20260430）」檢出甜味劑「醋磺內酯鉀」，不過產品外包裝成分未標示，來源廠商為嘉義縣海烏實業有限公司。

台北市衛生局表示，二件「開洋」產品，因為無法提供詳細產品來源，已依違反食品安全衛生管理法第47條，處分業者新台幣3萬元罰鍰。其他則移請新北市及嘉義縣衛生局處辦，依法可處分業者3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

台北市衛生局提醒，針對不符規定產品，皆已通知販售商及進貨端業者立即下架。也提醒民眾於選購年節產品時，除了到信譽良好的店家或網路電商平台購買外，儘量選擇包裝及標示完整之產品，並確認網站有清楚明確標示產品資訊，購買後亦應依標示上建議的保存方式儲存，冷凍食品應避免反覆的解凍與冷凍，即食產品則應儘速食用完畢。

照片來源：台北市衛生局提供

