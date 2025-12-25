竹筒精神心相連 善念匯聚祈祥和

在德昕師父、德宛師父、德宸師父、德勁師父蒞臨祝福下，近1100位師生互道感恩與祝福

歲末年終，是送舊感恩、虔誠迎新的日子。慈濟大學附屬高級中學幼兒園、國小部及高中部三年級，於12月23日舉行歲末祝福感恩會。活動由靜思精舍德昕師父、德宛師父、德宸師父、德勁師父代表上人與精舍師父們蒞臨。今年主題為：「莫忘竹筒歲月初心‧永誌法脈宗門弘願」，近1100位師生互道感恩與祝福；同時，在慈小交流的美國核桃小學師生及尼泊爾慈濟教師團隊亦一起參與，共同回顧慈小親師生及全球慈濟人2025年走過的足跡，迎接2026年的到來，並為家人、社會與天下眾生虔誠祈福。

廣告 廣告

（左）美國核桃小學師生蒞臨共襄盛舉 ／（右）尼泊爾教師團隊亦蒞臨共襄盛舉

首先，師生觀賞2025年慈幼及慈小大藏經影片，回顧一年來在校園中學習與成長的點滴，也看見全球天災不斷，造成許多孩子在動盪不安的環境中求學不易，體會自己在平安中學習的可貴，進而培養感恩惜福的心。

幼兒園孩子演繹〈給你〉，以溫柔的歌聲與一致的手語，傳達付出與關懷的真情。

接著，國小部學生帶來手語演繹〈萬里桂花香〉，以及幼兒園孩子演繹〈給你〉，以柔和旋律與整齊手語傳遞付出與關懷的力量。

德宸師父勉勵大家反思人類貪心過度開發對自然造成的傷害。

上人曾開示：「心中有愛、願意付出，就是被愛的人生。」期待孩子們日日發一念善心，讓點滴善念匯聚成淨化人心、祥和社會的力量。

德昕師父以真實故事分享善念的力量，勉勵大家珍惜當下、涵養品格，讓虔誠與感恩成為照亮人生道路的明燈。

在2025年慈濟大藏經影片裡，師生看見上人與全球慈濟人長年走入人群、付出無所求的身影，學習在生活中力行善行，在家中、在學校都成為樂於助人的好孩子。

最令孩子們期待的時刻，是恭敬從精舍師父手中領受「福慧紅包」

活動中，德宸師父勉勵大家反思人類貪心過度開發對自然造成的傷害，鼓勵從素食與環保做起，愛護地球也是守護健康；並分享「五毛錢的力量」，提醒只要每天累積小小善行，就能幫助遠方受苦的人，如近期慈濟援助南蘇丹的行動。師父也感恩廖逸貞校長承擔上人所託，用心帶動校園善循環，並特別祝福高三同學在考試前安定心念、珍惜時間，讓未來人生寫下巍峨、浩瀚的目標。德昕師父也以真實故事分享善念的力量，勉勵大家珍惜當下、涵養品格，讓虔誠與感恩成為照亮人生道路的明燈。

師生一起迎接2026年的到來，並為家人、社會與天下眾生虔誠祈福。

最令孩子們期待的當然是從精舍師父手中領受「福慧紅包」。孩子們領到的福慧紅包與福慧竹筒，將帶回家與家人分享，也將以實際行動延續感恩與付出的心，為天下祈福，讓善念在人與人之間不斷傳遞。

師父祝福高三同學在考試前安定心念、珍惜時間，讓未來人生寫下巍峨、浩瀚的目標。

資料來源：慈濟大學附屬高級中學