竹編早坂犀牛進駐左鎮化石園區

史前巨獸「竹」夢重生！一隻由左鎮竹藝師打造的三米「早?犀」重現在左鎮化石園區，成為園區新的「重量級」嬌客，而這隻是常在文創空間攜手在地竹藝團隊「左鎮竹苑」，運用精湛竹編技法，耗時多日打造出長三公尺、寬一點三公尺、高一點四公尺的「竹編早坂犀」，且由八音鑼鼓隊開道，並由多位左鎮里長與協會理事長共同護送入駐園區，成為連結古今歷史與當代工藝的最新亮點。

「早坂犀」（Hayasaka Rhino）是台灣史上最完整的犀牛化石，出土於台南左鎮，不僅是左鎮化石園區的鎮館之寶，更是台灣古生物研究的重要里程碑。此次常在文創空間特別選擇此一具代表性的物種進行創作，運用竹材的韌性與色澤，重新詮釋這頭史前霸主的英姿，而早?犀是由對裝置藝術相當專業的藝術家林昭慶所指導，並帶領「左鎮竹苑」的創作者們共同完成。而「左鎮竹苑」是由常在文創空間培訓出的優秀學員所成立的在地團隊，他們將原本生硬的學術化石形象，轉化為溫潤的竹藝作品，展現竹編工藝在大型立體創作上的多元應用與美學張力。

竹編早板犀在護犀隊伍和八音開道下，進駐化石園區。（記者張淑娟攝）

「護犀隊伍」則由左鎮左中里里長尤世旭、榮和里里長胡添丁、左鎮公舘社區發展協會理事長陳柳足、台南市菜寮溪產業觀光協會理事長茅明旭、臺灣大左鎮共融發展協會理事長賴政達，以及左鎮竹苑負責人黃彫棠等合力將竹編早?犀運抵左鎮化石園區。另也由左鎮光榮實驗小學校師生們熱情迎接，學生們準備精彩熱力的達克羅斯舞蹈慶祝竹編早坂犀的到來。而竹編早坂犀還戴上聖誕帽，吸引了有人的目光。

常在文創空間表示，期許這座「竹編早坂犀」能成為一座橋梁，除了是園區的新亮點，吸引遊客駐足打卡外，也讓遊客們認識左鎮獨特的「化石故鄉」背景；更象徵著竹工藝在左鎮的生根與發芽。