竹縣上演「三腳督」？ 徐欣瑩同意陳見賢主張「開放參選」

國民黨新竹縣長初選的戰局愈演愈烈，現任副縣長陳見賢宣布，請辭兼任黨部主委，而初選競爭對手、立委徐欣瑩則接著表態，會支持陳見賢所提出的「開放參選」主張，什麼是「開放參選」呢？根據了解得先由黨中央定調，確認不舉辦初選、也不辦理提名，改由報准參選，並且參選人一律不核發政黨推薦書，也就等於兩人都屬「無黨籍」，但是呈現「三腳督」情況，黨內也浮現憂心，恐怕會讓民進黨間接得利，新竹縣黨部則表示，一切遵照黨中央初選機制辦理。 徐欣瑩晚間也再發布聲明 ，如果 黨中央執意護航 ， 無視新竹民意 ， 將義無反顧 ， 不再受限於黨內不公體制的束縛。

新竹副縣長陳見賢，29日下午宣布請辭新竹縣黨部主委，因為同樣有意角逐新竹縣長的，國民黨立委徐欣瑩不滿提名方式，採取「7成民調、3成黨員投票」，有「球員兼裁判」疑慮，陳見賢還在1月中提出開放參選方案。

立委(國)徐欣瑩說：「(如果)希望黨內初選能夠有公平公正的機制會造成僵局，經過這段時間思考之後，那願意同意陳見賢同志所提出的開放參選主張。」根據了解「開放參選」可能形式，(，得先由黨中央定調，確認不舉辦初選也不辦理提名，改由報准參選但不以違紀論處，另外參選人一律不核發政黨推薦書，也就等於兩人都屬「無黨籍」，但皆為泛藍陣營恐怕瓜分票源？

徐欣瑩晚間也再發布聲明指出 ， 陳見賢的特殊背景 ， 可能使民進黨以「掃除黑金」為名 ， 造成國民黨2026全面潰敗 ， 若黨中央執意護航無視新竹民意 ， 將義無反顧不再受限於黨內不公體制的束縛 ，言下之意要選到底態度堅決。

立委(國)林思銘說：「國民黨沒有分裂的本錢，衷心建議黨中央要審慎評估依照我們的制度，依照我們的黨中央的一個提名辦法推出一位候選人。

新竹縣立委林思銘憂心，可能讓民進黨笑到最後，倒是原先提出「開放參選」的陳見賢，態度轉變，表示現在「時空環境」已不同，地方人士分析，主因是陳見賢陸戰有起色，從去年11月第一份曝光民調，對決綠營鄭朝方只有2成4，到年底已經突破三成，最新一份甚至再創新高來到33.5%，所以乾脆力拚黨內提名，不願跟徐欣瑩一同出線，否則三腳督對可能對手鄭朝方，相對有利。

竹北市長鄭朝方說：「新竹縣的未來值得改變，值得有更好的對待，那至於我的下一步，我想就交給大家來決定。」而黨部也表達，回歸黨中央定調的提名機制，新竹選戰藍營陷入僵局。

