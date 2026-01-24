竹縣中小學聯合運動會圓滿落幕 田徑場捷報頻傳

竹縣聯合運動大會佳績頻傳。





新竹縣115年中小學聯合運動大會歷經多日激烈競賽24日圓滿落幕。本屆賽會期間，田徑場上捷報頻傳，選手們全力拚戰、突破自我，充分展現新竹縣校園體育紮實的訓練成果與競技實力。

國小組賽事率先掀起破紀錄熱潮，光明國小陳恩希同學於國小女童甲組100公尺預賽中跑出13秒39，成功刷新大會紀錄；同校的陳亭熹同學表現同樣亮眼，先於國小女童甲組60公尺預賽跑出8秒04，隨後在準決賽再以8秒10接連改寫紀錄，並於國小女童甲組200公尺預賽中跑出26秒56，展現短跑項目的爆發力與穩定度，成為本屆賽會國小組最受矚目的選手之一。

國中組方面，仁愛國中彭采緁同學在國中女子組1500公尺決賽中，以5分03秒09的成績刷新大會紀錄。她在中長距離賽事中展現穩定節奏與堅定意志，每一步都是長時間訓練與毅力累積的成果，為國中組賽事寫下精彩篇章。

高中組賽事亦亮點頻傳。竹東高中呂婕同學於高中女子組400公尺決賽中跑出59秒17，成功打破大會紀錄；田賽項目中，六家高中吳凱祈同學在高中男子組鉛球決賽中，一擲14公尺88，霸氣改寫紀錄，展現長期投入力量與技術訓練的成果。

其中內思高工吳承祐同學表現尤為亮眼，不僅在高中男子組、高男全能組撐竿跳高成功越過3公尺90刷新紀錄外，亦在高中男子組110公尺跨欄決賽中跑出15秒03，再次改寫大會紀錄，成為本屆賽會少數於不同項目皆締造新紀錄的選手之一。

中長距離賽事同樣傳出佳績，東泰高中詹以安同學於高中男子組3000公尺決賽中，以9分02秒53的成績突破紀錄，展現優異的耐力與節奏掌控能力。接力項目亦有亮眼表現，六家高中林炘瑞、吳浩銓、林彥丞及莊承瑋在高中男子組4×100公尺接力決賽中，以42秒40刷新大會紀錄，充分展現團隊默契與整體速度的完美結合。

