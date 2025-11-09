竹縣串聯學校音樂性社團 熱力演出燃動青春舞台

「Mic On：初試啼聲」校園音樂性社團聯合展演。





新竹縣政府持續打造青年多元展能舞台，8日於遠東百貨竹北店七樓古厝舉辦「Mic On：初試啼聲」校園音樂性社團聯合展演，來自11所桃竹竹高中職及大專院校的15組社團學生，以音樂揮灑創意盡情發光發熱，為青春留下美好回憶。

副縣長陳見賢表示，感謝新竹縣議會的支持，讓縣府提供年輕人表演的舞台，展示他們的才華，自111年啟動「社團新幹線」校園社團創新與增能計畫以來，教育局積極挹注補助經費與場地資源，其中社團活動補助經費超過百萬元，協助青年學生舉辦各項社團活動與成果展演。

教育局長楊郡慈表示，「Mic On：初試啼聲」由來自新竹縣市及桃園的高中職及大專院校共11校 15 組熱音、吉他、嘻研與口技等社團學生輪番登場，帶來時下最熱門的音樂演出，展現青年學子在舞台上盡情發光發熱的自信與創意，綻放出青春最動人的樂章。

教育局指出，充滿青年創作能量的「Mic Check：開麥即戰」全國嘻哈擂台賽即將於11月23日於竹北遠百一樓戶外廣場熱血展開，也歡迎全國民眾共襄盛舉，一同見證這場備受矚目的年度盛事。

